Коли засиділись: як розім'ятись на роботі за 2 хвилини

Сидяча робота – шкідлива для нашого тіла. Еволюція зробила людей прямоходячими істотами і це є найприроднішим положенням. Тому, щоб зменшити шкоду від сидіння, потрібно робити розминки.

Довготривале сидіння може викликати м'язові спазми, защемлення нервів і хвороби хребта. Якщо ви жертвуєте стільком заради кар'єри, варто витратити дві хвилини дорогоцінного часу кілька разів на день заради простої експрес-розминки, пише wonderzine.

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Як розім'ятись на роботі?

1. У положенні сидячи плавно повертайте голову в сторони, фіксуючи її на кілька секунд в повернутому положенні. Інструктори з йоги вважають цей рух одним з найефективніших способів розслабити шийний відділ хребта.

2. Встаньте, нагніться вліво і потягніться в сторону правою рукою, тримаючи її паралельно підлозі; те ж саме виконайте лівою рукою, нахилившись в праву сторону. Знову встаньте прямо, потягніться вгору обома руками.



Зарядка на роботі покращить ваш стан

3. Повертайте стегнами за годинниковою стрілкою, а потім у зворотному напрямку. Цю вправу робив кожен хоча б раз в житті, вона миттєво розслабить все тіло. При нахилах злегка упріться долонями в поперек, щоб уникнути неконтрольованого прогину.



4. Присядьте 10 разів. У правильному положенні сидячи передня поверхня стегна паралельна підлозі, коліна не виходять за носки. Руки можна витягати вперед або, згинаючи, з'єднувати перед грудьми при кожному присіданні.



5. Тепер трохи пройдіться по офісу, щоб розім'яти ноги. Замість спроб розв'язувати нагальні питання під час двохвилинної зарядки рекомендуємо глибоко дихати й звертати увагу на відчуття в тілі.

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