Коли здирання прищів та закушування губи – хвороба

Гризти нігті, кусати губи, здирати прищі чи розчухувати собі шкіру – звички багатьох людей. Однак, інколи самопошкодження мають тривожний характер.

Невротичні стани часто супроводжуються такими звичками. Крім того, іноді заподіяння собі болю є сигналом небезпечніших психологічних розладів. Зокрема, це може свідчити про розвиток патомімії.

Читайте також: Тривожний розлад: через що виникає та як його лікувати

Патомімія – що це? Патомімія (самопошкодження) – стан, при якому людина свідомо чи несвідомо причиняє собі біль, але наслідки своїх діянь вважає шкірними захворюваннями.

Найчастіше людина завдає собі шкоди на легкодоступних місцях – на обличчі, грудях, плечах та передпліччі, верхній частині спини, руках чи ногах. Буває, що розчісуванню передує хибне свербіння, яке насправді є придуманим.



Патомімію можна діагностувати за місцем розташування пошкоджень

Патомімія – це психологічна проблема. Їй передує тривалий негативний вплив на психоемоційний стан людини. Рідше, патомімію супроводжують серйозні психологічні розлади.

Діагностика та лікування патомімії

Діагностувати патомімію буває складно, пацієнти лікують ушкодження в дерматолога і не отримують бажаних результатів.

Пантомімія характеризується пошкодженнями шкіри від почервоніння до інфільтративно-гранульозних вогнищ, і навіть до глибоких некрозів.

До прикладу, акнефобія супроводжується спочатку "видавлюванням" прищів, що дійсно існують, а при подальшому розвитку – до видавлювання уявних вугрів. Шкірні пошкодження представлені множинним розчухуванням (екскоріації, скоринки, поверхневі акне), дрібними рубчиками, обмеженими ділянками гіперпігментації. Локалізація – лоб, щоки, груди.

Іноді люди роками намагаються позбавитися звички розчухувати чи розтирати шкіру.

Лікуванням таких хворих повинні займатися дерматологи та психіатри. Роль дерматолога повинна обмежуватися консультативною допомогою при обґрунтуванні діагнозу і призначення симптоматичного лікування.

Основне лікування слід проводити в лікувальних установах психоневрологічного характеру. Однак переконати пацієнта в необхідності лікування у психоневролога складно, а часом і неможливо.



Іноді люди роками намагаються позбавитися звички розчухувати чи розтирати шкіру

Чому люди заподіюють самопошкодження

Часто така поведінка є однією з можливостей уникнути емоційних перенавантажень – скандалів, конфліктів, переживань, життєвих негараздів.

Найчастіше такі самопошкодження пацієнти наносять собі в вечірній та нічний час, або ж після ситуацій, які мали психоемоційне навантаження на психіку людини.

Часто причина ховається за дитячими психологічними травмами.

Вважається, що протягом життя цей стан виникає приблизно у 1,4% людей, три чверті з яких жінки (хоча це співвідношення може частково пояснюватися тим, що жінки частіше звертаються за допомогою).

Правда, поширеність може бути й вище – в дослідженнях повідомлялося, що розлад є у 3,4% і навіть 5,4% людей.

У 2018 році вийшла публікація про повторювані рухи, пов'язаних з тілом – до них відносять звички колупати шкіру, гризти нігті, смикати себе за волосся і так далі.

Виявилося, що у 60% з 4335 учасників були ознаки субклінічних розладів, а у 12% воно було явним.

Заподіяння фізичних ушкоджень при патоміміі може проходити в декількох формах:

несвідомо (при психічних захворюваннях і порушеннях поведінки);

усвідомлено, з демонстративною метою;

з метою вигоди.