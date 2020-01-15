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Колір сечі може свідчити про розвиток раку підшлункової залози

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На рак простати вказує колір сечі / unsplash.com

Наявність певного кольору сечі є одним зі знаків, на які потрібно звернути увагу. "Апельсинова сеча" може бути ознакою дуже небезпечного захворювання – раку підшлункової залози.

Симптоми раку підшлункової залози зазвичай не проявляються на ранніх стадіях захворювання, хоча, як і для всіх видів раку, його діагностика на якомога ранній стадії підвищує шанси людини на виживання, пише Express

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Одним з перших помітних симптомів раку підшлункової залози є біль в спині або області живота (особливо та, яка проявляється в положенні лежачи або після їжі).

Симптоми раку підшлункової залози
Симптоми раку підшлункової залози \ medportal.ru

Але не всі симптоми з'являються в області навколо підшлункової залози. Колір сечі людини також може бути показником раку підшлункової залози. Зокрема, такою ознакою є апельсиновий відтінок сечі, внаслідок того, що жовчний протік почав переносити жовч з печінки у дванадцятипалу кишку.

Це порушення, за словами медиків, виникає через ріст пухлини.

Інші симптоми раку підшлункової залози

  • зміни в випорожненнях (чергування діареї та запору);
  • лихоманка і тремтіння;
  • диспепсія (рецидивуюче відчуття болю чи дискомфорту у верхньому відділі живота);
  • згустки крові в калі.

Також, сигналом, що у людини розвивається рак підшлункової залози, можуть стати симптоми діабету або жовтяниці.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Онкозахворювання
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