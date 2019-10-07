Ком у горлі: причини та як позбавитися неприємного симптому
Відчуття кому в горлі пацієнти описують по-різному: хтось скаржиться на печію чи відчуття стиснення, у когось "пиршить" в горлі. Визначити першопричину таких відчуттів буває досить складно. Часте відчуття кому в горлі може впливати на якість життя людини.
Гастроентерологи пояснюють відчуття кому в горлі суб'єктивними відчуттями людини.
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Причини відчуття кому в горлі
- Захворювання шлунково-кишкового тракту, що уражують його верхні відділи.
Підтікання слизу із порожнини рота по задній стінці горла може провокувати неприємні відчуття, які часто зникають так само раптово, як і з’являються.
Закид вмісту зі шлунку вверх у стравохід може дійсно досягати горла. Що у свою чергу призводить запалення горла, а іноді руйнує зуби.
Доведено, що рефлюкс може стати причиною бронхіальної астми чи хронічного кашлю.
Тому, варто перевірити рівень pH в різних відділах стравоходу та шлунку.
Можливий також закид жовчі через шлунок в стравохід, а також різноманітні види суміші жовчі з кислотою. Крім того, це може бути газовий рефлюкс, коли щось схоже на аерозоль не зачіпає нижню частину стравоходу, але сильно подразнює його верхню частину і нерви.
Це може провокувати спазми стравоходу та відчуття застряглої їжі.
Неправильне харчування є причиною печії
Ком в горлі може бути еквівалентом печії – потрібно пройти обстеження та підтвердити симптом.
Інші поширені причини відчуття кому в горлі:
- Запальні захворювання дихальних шляхів (тонзиліт, ангіна, фарингіт, ларингіт).
- Захворювання шийного відділу хребта.
- Хвороби щитоподібної залози (зоб, тиреоїдит, абсцеси й кісти).
- Онкологічна патологія.
- Неврологічна патологія.
- Діафрагмальна грижа.
- Психологічні хвороби.
Найпоширенішою причиною відчуття кому в горлі – є симптом тривожності.
Тривожність також перевіряють спеціальними питаннями, адже іноді, визнати відчуття тривоги буває не просто.
Постійні стреси та тривожність можуть бути причиною кому в горлі
Як позбутися відчуття кому в горлі
Для лікування симптому клубка в горлі варто чітко дотримуватися рекомендацій лікаря. Не слід займатися самолікуванням.
Пацієнту з даним симптомом при шийному остеохондрозі буде призначена голкорефлексотерапія, мануальна терапія або ж комплекс спеціальних фізичних вправ.
При запальних захворюваннях горла доречним будуть антибіотики та препарати для полоскання.
Якщо ж відчуття кому в горлі присутні із гастроентерологічної причини, лікар може рекомендувати спазмолітики.
При порушеннях щитоподібної залози призначаються відповідні препарати й дієта.
Якщо причина у постійних стресах і надмірних емоційних навантаженнях найкращим лікуванням стане відпочинок.
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