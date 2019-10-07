Ком у горлі: причини та як позбавитися неприємного симптому

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Ком в горлі
Ком в горлі / vix.com

Відчуття кому в горлі пацієнти описують по-різному: хтось скаржиться на печію чи відчуття стиснення, у когось "пиршить" в горлі. Визначити першопричину таких відчуттів буває досить складно. Часте відчуття кому в горлі може впливати на якість життя людини.

Гастроентерологи пояснюють відчуття кому в горлі суб'єктивними відчуттями людини.

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Ком в горлі – що це?
Суб'єктивне відчуття людини, що супроводжується проблемами із диханням та ковтання. Не є самостійною хворобою, а ознакою патології інших органів травної чи дихальної систем, щитоподібної залози, ротової порожнини чи шийного відділу хребта. 

Причини відчуття кому в горлі

  • Захворювання шлунково-кишкового тракту, що уражують його верхні відділи.

Підтікання слизу із порожнини рота по задній стінці горла може провокувати неприємні відчуття, які часто зникають так само раптово, як і з’являються.

Закид вмісту зі шлунку вверх у стравохід може дійсно досягати горла. Що у свою чергу призводить запалення горла, а іноді руйнує зуби.

Доведено, що рефлюкс може стати причиною бронхіальної астми чи хронічного кашлю.

Тому, варто перевірити рівень pH в різних відділах стравоходу та шлунку.

Можливий також закид жовчі через шлунок в стравохід, а також різноманітні види суміші жовчі з кислотою. Крім того, це може бути газовий рефлюкс, коли щось схоже на аерозоль не зачіпає нижню частину стравоходу, але сильно подразнює його верхню частину і нерви.

Це може провокувати спазми стравоходу та відчуття застряглої їжі.


Неправильне харчування є причиною печії

Ком в горлі може бути еквівалентом печії – потрібно пройти обстеження та підтвердити симптом.

Інші поширені причини відчуття кому в горлі:

  • Запальні захворювання дихальних шляхів (тонзиліт, ангіна, фарингіт, ларингіт).
  • Захворювання шийного відділу хребта.
  • Хвороби щитоподібної залози (зоб, тиреоїдит, абсцеси й кісти).
  • Онкологічна патологія.
  • Неврологічна патологія.
  • Діафрагмальна грижа.
  • Психологічні хвороби.

Найпоширенішою причиною відчуття кому в горлі – є симптом тривожності.

Тривожність також перевіряють спеціальними питаннями, адже іноді, визнати відчуття тривоги буває не просто.


Постійні стреси та тривожність можуть бути причиною кому в горлі

Як позбутися відчуття кому в горлі

Для лікування симптому клубка в горлі варто чітко дотримуватися рекомендацій лікаря. Не слід займатися самолікуванням.

Пацієнту з даним симптомом при шийному остеохондрозі буде призначена голкорефлексотерапія, мануальна терапія або ж комплекс спеціальних фізичних вправ.

При запальних захворюваннях горла доречним будуть антибіотики та препарати для полоскання.

Якщо ж відчуття кому в горлі присутні із гастроентерологічної причини, лікар може рекомендувати спазмолітики.

При порушеннях щитоподібної залози призначаються відповідні препарати й дієта.

Якщо причина у постійних стресах і надмірних емоційних навантаженнях найкращим лікуванням стане відпочинок.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
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