Комаровський назвав найкорисніші напої для дітей

Соки, нектари, морси, спеціальні напої для дітей – все це ми бачимо у магазинах та супермаркетах. Але чи помічали ви, що у таких напоях може міститься цукор?

Дитячий лікар Євген Комаровський зазначив, що медицина однозначна у виборі напоїв для дітей.

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Лікар Євген Комаровський “Якщо якась рідина використовується виключно для пиття (для втамування спраги, не більше), то для здоров'я вашої дитини найбільше підійде некип'ячена, негазована мінеральна вода нейтрального смаку”.

Проте, за його словами, батькам в силу емоцій, традицій складно погодитися з тим, що дитину потрібно поїти звичайною мінеральною водою. При цьому вони звертають увагу на різноманітні спеціальні напої для дітей.



Для здоров'я дитини найбільше підійде некип'ячена, негазована мінеральна вода

Однак Комаровський радить давати дітям лише воду. Якщо дитина не хоче її пити, то варто звернути увагу на вік дитини.

Лікар Євген Комаровський “До 6 місяців крім води категорично не можна нічого. Після цього дитина не повинна пити напої з додатковим цукром. Тобто, компот – це, мабуть, непоганий варіант. Але компот, у який ви додали цукор, це вже шкідливо та неправильно ”.

Але що робити, коли дитина захворіла, до прикладу, гострою інфекційною хворобою? Найкращим напоєм для неї є засіб для пероральної регідратації. Це певний порошок, який розчиняється у воді. Він містить зазвичай глюкозу і мінеральні солі, які потрібні дитині під час хвороби. Проте варто проконсультуватися з лікарем, як і скільки його давати дитині.

Євген Комаровський також розповів, чи варто купувати малюку спеціальну дитячу мінеральну воду.

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