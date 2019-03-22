Комаровський пояснив, чому не можна купати немовлят з милом

За словами дитячого лікаря Євгена Комаровського, зараз дещо змінилася тактика купання новонароджених. Якщо раніше перший контакт дитини з водою був ледь не в пологовому залі, то зараз заведено не купати дитину у перші дні.

До загоєння пуповинної ранки лікар радить купати дітей у кип'яченій воді.

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У перший тиждень життя жодні загальні ванни не потрібні. Медик звертає особливу увагу на те, що для немовляти не використовують всі засоби з милом.

Лікар Євген Комаровський “Потрібно враховувати особливість дитячої шкіри. Вона має нейтральний і злегка кислий pH. Звісно, він нейтралізується лужним милом”.

Окрім цього, шкіра покрита також жировою плівкою (ліпідним шаром). Мило руйнує цей шар, фактори, які утримують вологу у шкірі.

Після цього шкіра стає дуже чутливою та легко пересихає.



Мило робить шкіру дітей дуже чутливою та сухою

Саме тому для догляду за дітьми використовуються сучасні м’які мийні засоби, які мають нейтральний або злегка кислий pH та вологі компоненти.

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