Комаровський пояснив, як вберегти дітей від травм

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Як вберегти дітей від травм
Як вберегти дітей від травм / nuroobaby.com

Немовля просто лежачи на пеленальному столику може випасти і травмувати себе. Старші діти мають більше доступу і більше можуть чимось собі зашкодити.

Дитячий лікар Євген Комаровський пояснив, що потрібно зробити батькам, щоб вберегти дитину від травм.

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1. Не залишайте немовля самого на поверхнях, які не мають огороджень (пеленальний столик, ліжко, диван, стіл, тощо).

2. Не дозволяйте іншим дітям носити вашу дитину на руках.

3. При підйомі бічних стінок дитячих ліжок обов'язково фіксуйте їх засувками.

4. Обережно з іграшками в ліжку або у манежі. Вони не мають бути сходинками, по яких дитина може випасти або вибратися з ліжечка.

5. Використовуйте ремені безпеки в колясках і автомобільні крісла під час поїздок.

Під час поїздки садіть дитину в автомобільне крісло
Під час поїздки садіть дитину в автомобільне крісло

6. Не розміщуйте меблі біля вікон.

7. Кути і гострі краї меблів закривайте спеціальними захисними кутовими накладками.

8. На вікнах повинен бути захист від можливого відкриття їх дитиною – захисні блокатори, вікна на замку.

9. Блокуйте двері на балкон і входи-виходи зі сходів.

10. Москітні сітки не вбережуть дитину від падіння, вони захищають лише від комарів.

11. Стеліть гумові килимки там, де слизько (в басейні, у ванній).

12. Прибирайте іграшки, які розкидані по підлозі.

Прибирайте іграшки, які розкидані по підлозі
Прибирайте іграшки, які розкидані по підлозі

13. Не дозволяйте стрибати на ліжках (диванах і т. П.).

14. Все гостре – ножі, виделки, ножиці, голки, мамин манікюрний набір і т. Д.) Зберігайте в закритих ящиках з засувкою-замком.

15. Все скляне зберігайте високо або в закритих шафах.

16. Фіксуйте всі меблі, зокрема, табуретки.

Фіксуйте всі меблі
Фіксуйте всі меблі

17. Будьте особливо пильні, коли йдете в гості до друзів та родичів.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Лікар Євген Комаровський Травми
Джерело: 24 Канал
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