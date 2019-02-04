Комаровський пояснив, яку воду краще давати дітям

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Комаровський пояснив, яку воду краще давати дітям
Комаровський пояснив, яку воду краще давати дітям / hydralyte.com

Головна вимога до дитячої води – безпечність. Оптимальною можна вважати столову мінеральну воду нейтрального смаку.

Дитячий лікар Євген Комаровський зазначає, що найбезпечніша вода – бутильована.

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Якщо говорити про спеціальну дитячу воду, то ви повинні розуміти, що не існує у природі таких ссавців, де дорослі і діти п’ють різну воду.

Найбезпечніша вода – бутильована
Найбезпечніша вода – бутильована

Усі ми чудово розуміємо, що у процесі виробництва саме дитячих товарів, все-таки і санітарні служби, і виробники більш пильні, більше контролюють якість. Саме тому, коли ми купуємо дитячу мінеральну воду, то розуміємо, що вона сертифікована для дітей та шансів на те, що вона безпечна, набагато більше.

 
Лікар Євген Комаровський
“Г оловне – коли ви даєте спеціальну воду дітям, то не варто у будь-якому випадку таку воду гріти. Але якщо у вас є найменші сумніви у якості води. Яку ви даєте дітям, то така вода підлягає обов'язковому кип'ятінню протягом 1-2 хвилин.

Якщо ж батьки використовують будь-яку воду, не залежно від її якості, для приготування молочної суміші, то таку воду потрібно обов’язково кип’ятити.

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Теги: Здоров'я Лікар Євген Комаровський Діти
Джерело: 24 Канал
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