Комаровський пояснив, яку воду краще давати дітям

Головна вимога до дитячої води – безпечність. Оптимальною можна вважати столову мінеральну воду нейтрального смаку.

Дитячий лікар Євген Комаровський зазначає, що найбезпечніша вода – бутильована.

Читайте також: Наскільки безпечні для дитини рентгенівські промені: відповідь лікаря

Якщо говорити про спеціальну дитячу воду, то ви повинні розуміти, що не існує у природі таких ссавців, де дорослі і діти п’ють різну воду.





Найбезпечніша вода – бутильована

Усі ми чудово розуміємо, що у процесі виробництва саме дитячих товарів, все-таки і санітарні служби, і виробники більш пильні, більше контролюють якість. Саме тому, коли ми купуємо дитячу мінеральну воду, то розуміємо, що вона сертифікована для дітей та шансів на те, що вона безпечна, набагато більше.

Лікар Євген Комаровський “Г оловне – коли ви даєте спеціальну воду дітям, то не варто у будь-якому випадку таку воду гріти. Але якщо у вас є найменші сумніви у якості води. Яку ви даєте дітям, то така вода підлягає обов'язковому кип'ятінню протягом 1-2 хвилин. ”

Якщо ж батьки використовують будь-яку воду, не залежно від її якості, для приготування молочної суміші, то таку воду потрібно обов’язково кип’ятити.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.