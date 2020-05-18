Кому робитимуть ІФА-тести на антитіла до COVID-19 та скільки це коштуватиме

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що 18 травня збирається підписати указ про введення масового ІФА-тестування українців на антитіла до коронавірусу.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я розповів, що в першу чергу тестуватимуть людей з симптомами та з груп ризику.

До теми Українців посилено тестуватимуть на коронавірус: Зеленський підписав закон

За словами міністра, перш за все на антитіла до хвороби тестуватимуть людей з симптомами та клінічними проявами коронавірусної інфекції.

Також ІФА-тести робитимуть абсолютно усім контактним особам хворих (навіть якщо у них немає симптомів) та всім людям з груп ризику, зокрема працівникам Національної поліції та Нацгвардії.

Ми збираємось суттєво збільшити кількість людей, яких ми будем тестувати на коронавірусну хворобу,

– заявив Степанов.

ІФА-тестування відбуватиметься за державні кошти. Це означає, що у випадку проходження ІФА-тесту за нього не доведеться платити.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.