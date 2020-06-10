Ексголова Уляна Супрун заявила, що заявдяки НСЗУ (Національна служба здоров'я України) кожен може сам обрати свого сімейного лікаря й лікуватися в нього безкоштовно, а також усі можуть перевірити, куди й на що були витрачені кошти платників податків, якими оперує служба.

Супрун наголосила, що на сайті НСЗУ можна перевірити, куди і на що пішли кошти. "Не в кишеню місцевих князьків чи будь-кого, хто б наживався на цьому, якби система працювала за старими правилами", – додала ексголова МОЗ на сторінці у фейсбуці.

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Усі дані можна перевірити на дашбордах НСЗУ за посиланням. Раніше в режимі реального часу таку інформацію було неможливо зібрати і перевірити, адже вона була лише у паперовій формі.

На що йшли мільярди гривень коштів платників податків, які виділялися з державного бюджету в регіони, можна було лише здогадуватися. Місцеві феодали мали купу можливостей витрачати ці кошти як заманеться та звітувати про оплачене лікування або про те, що грошей не постійно не вистачає, хоча насправді вони "загубилися" десь у кишенях корупціонерів,

– заявила Уляна Супрун.

НСЗУ – що це? Це Національна Служба здоров'я України, яка є центральним органом виконавчої влади. НСЗУ реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.



Структура керує бюджетом, виділеним на медицину, відповідає за фінансування медичних установ, замовлення лікарських засобів тощо. У 2020 році бюджет НСЗУ становить 113,3 мільярда гривень

А тепер кожен пацієнт може перейти на сайт НСЗУ і подивитися, скільки грошей направили до його лікарні та вимагати безоплатного лікування для себе.

"Справедливість, чесність та підзвітність громадянам України — це основні принципи роботи Національної служби здоров’я. Звісно це заважає тим, хто працює у владі з іншою метою. І це одна з основних причин, чому на голову НСЗУ хочуть призначити зручну людину, яка нарешті піде на такий довгоочікуваний корупціонерами компроміс", – зазначила ексголова МОЗ.