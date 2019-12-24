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Кому довіряють більше – вірянам чи атеїстам

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Чому атеїстам не довіряють / unsplash.com

Дослідження показують, що люди схильні довіряти атеїстам менше, ніж вірянам.

Атеїстам часто приписують погані характеристики. Деякі психологи пояснюють ці забобони тим, що атеїсти нагадують вірянам про неминучість смерті.

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Як проходило дослідження?

Як з'ясували американські вчені, атеїстів підозрюють ще й у невмінні зберігати вірність одному партнеру. Дослідники попросили 336 осіб взяти участь в онлайн-експерименті.

Релігійним людям довіряють більше
Релігійним людям довіряють більше \ unsplash.com

Їм запропонували порівняти два випадково підібраних профілів з додатка для побачень. Профілі відрізнялися тільки уточненням – релігійна людина на фото або атеїст. Опитані відзначили, що атеїсти здаються їм менш романтичними в стосунках.

У наступному експерименті взяли участь 445 осіб. Їм показали все ті ж профілі, але з додатковою інформацією: в одних було написано "хоче створити сім'ю", в інших – "хоче розважитися".

Тоді учасники опитування звернули більше уваги на мету знайомства. Віруючі та невіруючі люди, які шукали партнера для серйозних відносин, викликали більше довіри, ніж "легковажні" кандидати.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія Новини Здоров'я Релігія
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