Кому довіряють більше – вірянам чи атеїстам

Дослідження показують, що люди схильні довіряти атеїстам менше, ніж вірянам.

Атеїстам часто приписують погані характеристики. Деякі психологи пояснюють ці забобони тим, що атеїсти нагадують вірянам про неминучість смерті.

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Як проходило дослідження?

Як з'ясували американські вчені, атеїстів підозрюють ще й у невмінні зберігати вірність одному партнеру. Дослідники попросили 336 осіб взяти участь в онлайн-експерименті.



Релігійним людям довіряють більше \ unsplash.com

Їм запропонували порівняти два випадково підібраних профілів з додатка для побачень. Профілі відрізнялися тільки уточненням – релігійна людина на фото або атеїст. Опитані відзначили, що атеїсти здаються їм менш романтичними в стосунках.

У наступному експерименті взяли участь 445 осіб. Їм показали все ті ж профілі, але з додатковою інформацією: в одних було написано "хоче створити сім'ю", в інших – "хоче розважитися".

Тоді учасники опитування звернули більше уваги на мету знайомства. Віруючі та невіруючі люди, які шукали партнера для серйозних відносин, викликали більше довіри, ніж "легковажні" кандидати.

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