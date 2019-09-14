Кому найбільше загрожує депресія

Діагноз "велике депресивний розлад" означає, що людина перебуває в депресії понад два тижні, і у нього є як мінімум чотири симптому хвороби.

З депресією може зіткнутися кожен, попри дохід, освіту, успіх або красу. Від цієї хвороби страждали Джуді Гарленд, Ернест Хемінгуей, Чарльз Дарвін, Гаррісон Форд, Дж. К. Роулінг, Теннессі Вільямс, Вінстон Черчилль, Марк Твен і інші відомі люди, написав один з найвідоміших психотерапевтів світу Роберт Ліхі.

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Депресія – симптоми відчуття нікчемності;

почуття провини;

труднощі з концентрацією уваги або прийнятті рішень;

втома;

безсоння;

втрата апетиту;

зниження або збільшення ваги;

думки про смерть.

Що викликає депресію?

Дослідники вважають, що від 30% до 60% причин можна пояснити генетично: схильність до депресії пов'язана з хімічним складом мозку. Разом з тим виховання і події з дорослого життя можуть підвищити ризик того, що у людини трапиться депресивний епізод. Наприклад, якщо батьки надсилали вам суперечливі сигнали на кшталт "Я люблю тебе, але зараз не набридай мені".



Депресія частіше виникає у жінок

Люди з повторювальною депресією переживають в середньому сім тривалих депресивних епізодів.

Жінки стикаються з депресією частіше за чоловіків. Такі травми, як сексуальне насильство в дитинстві, розлучення або смерть батьків можуть стати передумовами до розвитку депресії.

Навіть повсякденні неприємності можуть приводити до депресії: конфлікти на роботі, сильний фінансовий тиск, сварки в стосунках.

Існує кілька теорій, що пояснюють біохімічні шляхи виникнення депресії. І ваш стан може бути викликано однієї з цих моделей або їх комбінацією.

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