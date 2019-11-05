Кому не можна пити аспірин

Одним з найбільш частих ускладнень після тривалого прийому аспірину є кровотечі. Найчастіше вони виникають у шлунково-кишковому тракті.

Аспірин так впливає через здатність розріджувати кров (це корисно при багатьох захворюваннях), він також є незамінним знеболювальним і ефективним засобом для зниження температури.

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Кому не можна аспірин?

1. Люди старші 65 років. У цьому віці починають повільніше працювати всі системи організму, сповільнюється кровотік, ліки виводяться повільніше. Захворювання, в тому числі і виразки шлунково-кишкового тракту, можуть протікати замасковано. Тому не тільки Кардіомагніл, а й інші ліки потрібно приймати тільки за суворими показаннями. А показанням до прийому аспірину є інфаркти, стентування або шунтування.

2. Ризики посилюються, якщо є зараження бактерією H. pylori, яка викликає ушкодження стінки шлунка, може призвести до виразки та пухлин, тим самим викликаючи небезпека кровотечі.

3. Люди, які довгий час приймають глюкокортикоїди. Найчастіше це інгалятори при бронхіальній астмі, але можуть призначатися в таблетках і уколах при артритах, артрозах і інших ревматологічних і неврологічних захворюваннях.



Аспірин може спровокувати кровотечі

4. Люди, які отримують ліки з групи нестероїдних протизапальних препаратів, як першого покоління – диклофенак, парацетамол, так і більш сучасні – целекоксиб, німесулід. Часто їх призначають тривалий час при важких артритах, остеохондрозі. Найбезпечнішим препаратом цієї групи при поєднанні з аспірином вважається напроксен.

5. Ті, хто змушений приймати варфарин при миготливій ​​аритмії. Цей препарат не можна поєднувати з прийомом аспірину, якщо це не призначено кардіологом, і немає додатково інфаркту міокарда в минулому.

При спільному прийомі двох або трьох препаратів, які впливають на згортання крові (аспірин, клопідогрель, варфарин, ПРОДАКС) або при наявності факторів ризику, потрібно захистити шлунок. Для цього лікар спільно призначає препарати для шлунка групи інгібіторів протонної помпи.

Ці ліки при надходженні в організм не зменшують ефекту аспірину, тому що їх метаболізм в печінці йде іншим шляхом. Вони безпечні та добре переносяться. Їх необхідно приймати весь період лікування аспірином.

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