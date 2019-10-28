Кому не можна робити щеплення від дифтерії

Протипоказань до щеплень дуже мало. Вакцинуватися від дифтерії потрібно майже усім та не забувати про ревакцинацію кожні 10 років.

За світовими стандартами до протипоказань не відносяться легкі застуди з температурою до 38,5°C. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується.

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Дифтерія – що це? Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок носогорла, загальної інтоксикації й ураження серцево-судинної та нервової систем.

Коли не можна вакцинуватися від дифтерії?

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°C.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хімієтерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

Проведення імуносупресивної терапії

Органічні прогресуючі захворювання нервової системи, епілепсія, епілептичний синдром із судомами не рідше, ніж 2 рази на місяць.

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