Кому не можна робити щеплення від дифтерії

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Дифтерія 2019 Україна – кому можна робити щеплення
Вакцинація проти дифтерії: протипоказання / pixabay.com

Протипоказань до щеплень дуже мало. Вакцинуватися від дифтерії потрібно майже усім та не забувати про ревакцинацію кожні 10 років.

За світовими стандартами до протипоказань не відносяться легкі застуди з температурою до 38,5°C. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується.

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Дифтерія – що це?
Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок носогорла, загальної інтоксикації й ураження серцево-судинної та нервової систем.

Коли не можна вакцинуватися від дифтерії? 

  • Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°C.
  • Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).
  • Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хімієтерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).
  • Проведення імуносупресивної терапії
  • Органічні прогресуючі захворювання нервової системи, епілепсія, епілептичний синдром із судомами не рідше, ніж 2 рази на місяць.

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Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Профілактика захворювань Медицина Вакцинація Дифтерія в Україні
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