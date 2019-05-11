Кому не можна робити вакуум живота

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Кому не можна робити вакуум живота
Кому не можна робити вакуум живота / sveikata.lrytas.lt

Ми прагнемо бути здоровими, стрункими і підтягнутими, мати гарне тіло і плоский живіт. Хтось для цього ходить у спортзал, правильно харчується, п’є достатню кількість води.

Боротьба з животом йде постійно, дієтологи рекомендують низку вправ, дієт, процедур.

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Сьогодні ж дуже популярним є вправою "вакуум живота" або "вакуум в животі". Звісно, вона не нова, особливо для тих, хто займається йогою. Вправа активно розкручується на тематичних форумах, блогах, інстаграм-акаунтах, тощо.

Завдяки цій вправі залучаються глибокі м'язи живота, що не опрацьовуються під час звичних скручувань. В результаті за короткий час животик стає плоским і з бажаним рельєфом.

Але перед тим, як приступити до виконання вакууму, потрібно знати коли варто утриматися від цієї вправи, щоб не принести своє здоров'я в жертву красі.

via GIPHY

У яких випадках протипоказаний вакуум живота:

1) При загостренні хронічних захворювань черевної і тазової області

2) При захворюванні органів шлунково-кишкового тракту (грижа стравохідного отвору діафрагми, гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).

3) Протягом шести місяців після операцій на передній черевній стінці або тазової області.

4) Під час менструації і вагітності.

5) При глаукомі і підвищеному внутрішньочерепному тиску.

6) При ішемічній хворобі серця.

7) При артеріальній гіпертонії.

8) При серцевій недостатності і декомпенсованих вадах серця.

Після їжі робити вакуум не рекомендують. Найкраще робити цю вправу радять після пробудження, на голодний шлунок або через 3-5 годин після прийому їжі. ⠀

Якщо під час виконання вакууму ви відчуваєте дискомфорт або біль – не продовжуйте вакуум.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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