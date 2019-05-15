Кому не підходить медитація

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Медитація
Медитація / pixabay.com

Кожна четверта людина відчуває "неприємний психологічний досвід" під час занять медитацією.

Вчені опитали 1232 осіб з різних країн, які практикували медитацію не менше двох місяців. У негативних емоціях зізналися 25% учасників дослідження, з них 28% – чоловіки, 32% – жінки. Результати дослідження публікує журнал Plos One.

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Вдалося встановити, що більше негативних відчуттів відчували атеїсти (30%). Ті, хто дотримується релігійних переконань, залишилися незадоволені медитацією у 22% випадків. Найчастіше негативний досвід пов'язаний з деконструктивними видами медитації, наприклад віпасану (вид медитації в буддизмі, споглядання чотирьох благородних істин і ідеї не вічності). 

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"Ми не знаємо, коли, як і, головне, чому можуть виникати такі відчуття під час медитації. Необхідно провести ще одне дослідження, щоб зрозуміти природу цих переживань і розібратися, чи можуть вони викликати негативні наслідки", – розповів Марко Шлосер, доцент кафедри психіатрії Університетського коледжу Лондона.

Медитацію нині рекомендують як універсальний інструмент, який позбавляє людей від негативних стресу і погоні за споживчими задоволеннями.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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