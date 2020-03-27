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Кому потрібен карантин найбільше: відповідь Супрун

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Кому потрібен карантин найбільше / Getty Images

В умовах пандемії варто припинити контакти з вразливими до коронавірусу людьми настільки, наскільки це можливо. А найбільша група ризику захворіти на тяжку форму Covid-19 — це літні люди.

Ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в фейсбуці пояснила, у який спосіб найкраще допомогти літнім людям під час карантину.

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  • Особисті зустрічі краще перенести, натомість можна подбати про доставку продуктів та інших необхідних речей для них.
  • Якщо приносите їм ліки чи інші потрібні речі самотужки — лишайте їх під дверима.
  • Розповідайте друзям чи родичам лише правдиву інформацію, нехай менше дивляться телебачення, яке здебільшого нагнітає паніку.
  • Дзвоніть їм щодня, розмовляйте, радьте фільми чи книжки, щоби вони не почувалися самотніми.

Згідно з наявними даними  про захворювання, чим старшою є людина, тим більше хронічних захворювань вона має, і тому складніше вона переноситиме хворобу.

"Оскільки масове тестування на наявність SARS-Cov-2 не проводиться, ніхто не може швидко відстежити випадки захворювання, і, відповідно, ми не знаємо, хто переносить вірус, а хто ні, в якому районі він поширюється, з якою інтенсивністю тощо. Як відомо, відсутність симптомів зовсім не гарантує того, що людина здорова. Тому діти та онуки з великою ймовірністю можуть заразити літніх людей коронавірусом", – пояснила Супрун.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун Новини Здоров'я
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