Кому потрібен карантин найбільше: відповідь Супрун
В умовах пандемії варто припинити контакти з вразливими до коронавірусу людьми настільки, наскільки це можливо. А найбільша група ризику захворіти на тяжку форму Covid-19 — це літні люди.
Ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в фейсбуці пояснила, у який спосіб найкраще допомогти літнім людям під час карантину.
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- Особисті зустрічі краще перенести, натомість можна подбати про доставку продуктів та інших необхідних речей для них.
- Якщо приносите їм ліки чи інші потрібні речі самотужки — лишайте їх під дверима.
- Розповідайте друзям чи родичам лише правдиву інформацію, нехай менше дивляться телебачення, яке здебільшого нагнітає паніку.
- Дзвоніть їм щодня, розмовляйте, радьте фільми чи книжки, щоби вони не почувалися самотніми.
Згідно з наявними даними про захворювання, чим старшою є людина, тим більше хронічних захворювань вона має, і тому складніше вона переноситиме хворобу.
"Оскільки масове тестування на наявність SARS-Cov-2 не проводиться, ніхто не може швидко відстежити випадки захворювання, і, відповідно, ми не знаємо, хто переносить вірус, а хто ні, в якому районі він поширюється, з якою інтенсивністю тощо. Як відомо, відсутність симптомів зовсім не гарантує того, що людина здорова. Тому діти та онуки з великою ймовірністю можуть заразити літніх людей коронавірусом", – пояснила Супрун.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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