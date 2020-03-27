Кому потрібен карантин найбільше: відповідь Супрун

В умовах пандемії варто припинити контакти з вразливими до коронавірусу людьми настільки, наскільки це можливо. А найбільша група ризику захворіти на тяжку форму Covid-19 — це літні люди.

Ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в фейсбуці пояснила, у який спосіб найкраще допомогти літнім людям під час карантину.

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Особисті зустрічі краще перенести, натомість можна подбати про доставку продуктів та інших необхідних речей для них.

та інших необхідних речей для них. Якщо приносите їм ліки чи інші потрібні речі самотужки — лишайте їх під дверима.

Розповідайте друзям чи родичам лише правдиву інформацію , нехай менше дивляться телебачення, яке здебільшого нагнітає паніку.

, нехай менше дивляться телебачення, яке здебільшого нагнітає паніку. Дзвоніть їм щодня, розмовляйте, радьте фільми чи книжки, щоби вони не почувалися самотніми.

Згідно з наявними даними про захворювання, чим старшою є людина, тим більше хронічних захворювань вона має, і тому складніше вона переноситиме хворобу.

"Оскільки масове тестування на наявність SARS-Cov-2 не проводиться, ніхто не може швидко відстежити випадки захворювання, і, відповідно, ми не знаємо, хто переносить вірус, а хто ні, в якому районі він поширюється, з якою інтенсивністю тощо. Як відомо, відсутність симптомів зовсім не гарантує того, що людина здорова. Тому діти та онуки з великою ймовірністю можуть заразити літніх людей коронавірусом", – пояснила Супрун.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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