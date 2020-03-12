Кому слід одягати маску і коли не виходити з дому: поради лікаря щодо карантину

Кабмін ухвалив рішення про введення карантину в Україні. Через коронавірус на 3 тижні забороняють проведення масових заходів, а також припиняють навчальний процес у школах та університетах.

Проте ні закриті садочки, школи чи закритий повітряний простір не можуть убезпечити від хвороби. Таку думку в ефірі програми "Ранок на 24" висловив колишній голова Державної епідеміологічної станції Святослав Протас.

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На його думку, суть карантинних заходів полягає не в тому, щоб припинити навчальний процес в школах чи масові зібрання. Річ у тім, щоб тимчасово обмежити права пересічних громадян та підприємств. Таким чином у людей повинні з'явитись додаткові обов'язки.

Так званий карантин – це насправді обмежувальні заходи рівня сільради, а не рівня Кабінету Міністрів,

– cказав Протас.

Натомість він вважає, що варто було б ввести такі заходи:

зобов'язати громадян одягати маску, якщо є симптоми простуди;

обмежити пересування громадян в хворобливому стані;

забезпечити працівників громадського транспорту засобами індивідуального захисту.

Експерт також зазначив, що здоровим громадянам маска не потрібна, а хворим та працівникам професійних груп ризику вона необхідна. Також недоцільно їхати в ті країни та населені пункти, де зафіксовано спалахи коронавірусу

Що таке карантин? Карантин – це заборона проведення масових заходів, розважальних, спортивних подій, відвідування навчальних закладів. Також він передбачає припинення відвідування хворих в стаціонарах під час епідемій грипу.



З 12 березня в Україні діють обмежувальниі заходи. Це зокрема закриття навчальних закладів, скасування масових заходів, де кількість учасників перевищує 200 осіб. Напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначав, що карантин буде запроваджено лише після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції в країні.

А от українцям, які зараз перебувають в Італії, краще там залишатись. За словами експерта, рівень медичної допомоги в країнах ЄС набагато вищий. Крім того, переміщення людей сприяє поширенню інфекції.



Міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу