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Кому з українців найбільше загрожує коронавірус: дослідження РНБО

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РНБО назвала українців, найбльш вразливих до коронавірусу / unsplash.com

В Україні наразі немає жодного підтвердженого випадку захворювання на китайський коронавірус Covid-19. Проте, якщо цей вірус таки виявлять у нашій країні, найбільший ризик заразитися мають літні люди. Водночас молодь буде найменш вразливою до захворювання.

Відповідне дослідження опублікувала Рада національної безпеки та оборони України. У відомстві додали, що головний ситуаційний центр при РНБО цілодобово моніторить ситуацію щодо поширення коронавірусу у світі.

Важливо: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

РНБО також змоделювала можливий варіант поширення коронавірусу в Україні та виділила різні групи ризику в розрізі вікової категорії.

Так, у зоні найменшого ризику перебувають українці віком від 10 до 39 років. Вірогідність заразитися їм коронавірусом складає лише 0,2%. Люди віком 40 – 70 років мають до 5% ймовірності захворіти. Українці старшого віку від 70 до 80 років мають майже 8% ймовірності заразитися.

Найбільший ризик захворіти на коронавірус в українців віком від 80 років, людей з захворюваннями дихальної системи та цукровим діабетом.

коронавірус, хто з українців може заразитися на коронавірус
Які українці перебувають у зоні ризику через коронавірус / інфографіка РНБО

Як Україна готується до поширення коронавірусу: головне

  • Станом на 26 лютого від коронавірусу в світі померли 2 763 людини. Загальна кількість інфікованих сягає понад 81 тисячу по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.
  • Захворювання активно поширюється у Європі – Італії, Франції, Греції, Румунії тощо.
  • В Україні немає жодного офіційного випадку захворювання на коронавірус. На всіх кордонах нашої країни проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають з-за кордону.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. У жодного з них немає симптомів застуди.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Разом з ними на обсервації перебуває і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

До теми: МОЗ створило мультфільми про коронавірус: відео

Як зменшити ризик заразитися коронавірусом: поради від ВООЗ

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

головне про коронавірус
Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталя Боднар
Теги: Діабет Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 дослідження РНБО Здоров'я Здорове життя
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