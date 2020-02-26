Кому з українців найбільше загрожує коронавірус: дослідження РНБО

В Україні наразі немає жодного підтвердженого випадку захворювання на китайський коронавірус Covid-19. Проте, якщо цей вірус таки виявлять у нашій країні, найбільший ризик заразитися мають літні люди. Водночас молодь буде найменш вразливою до захворювання.

Відповідне дослідження опублікувала Рада національної безпеки та оборони України. У відомстві додали, що головний ситуаційний центр при РНБО цілодобово моніторить ситуацію щодо поширення коронавірусу у світі.

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РНБО також змоделювала можливий варіант поширення коронавірусу в Україні та виділила різні групи ризику в розрізі вікової категорії.

Так, у зоні найменшого ризику перебувають українці віком від 10 до 39 років. Вірогідність заразитися їм коронавірусом складає лише 0,2%. Люди віком 40 – 70 років мають до 5% ймовірності захворіти. Українці старшого віку від 70 до 80 років мають майже 8% ймовірності заразитися.

Найбільший ризик захворіти на коронавірус в українців віком від 80 років, людей з захворюваннями дихальної системи та цукровим діабетом.



Які українці перебувають у зоні ризику через коронавірус / інфографіка РНБО

Як Україна готується до поширення коронавірусу: головне

Станом на 26 лютого від коронавірусу в світі померли 2 763 людини. Загальна кількість інфікованих сягає понад 81 тисячу по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

Захворювання активно поширюється у Європі – Італії, Франції, Греції, Румунії тощо.

В Україні немає жодного офіційного випадку захворювання на коронавірус. На всіх кордонах нашої країни проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають з-за кордону.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. У жодного з них немає симптомів застуди.

Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

Разом з ними на обсервації перебуває і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Як зменшити ризик заразитися коронавірусом: поради від ВООЗ

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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