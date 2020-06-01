У Конго виявили новий спалах Еболи: вже є перші летальні випадки
МОЗ Демократичної Республіки Конго повідомило про новий спалах Еболи. Зареєстровано вже 4 летальних випадки внаслідок захворювання.
Ебола спалахнула за тисячу кілометрів від колишнього осередку поширення інфекції – в західній провінції Екватори, повідомляє AFP.
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Міністр охорони здоров'я Конго Етен Лонгондо підтвердив інформацію про спалах еболи у місті Мбандака. Він заявив, що збирається вирушити у точку спалаху особисто, аби надати технічну підтримку групі реагування.
Я можу вам підтвердити, що у нас новий спалах Еболи в Мбандаці... Тому я особисто збираюся туди вирушити, щоб надати технічну підтримку групи реагування",
– заявив Лонгондо.
Це вірусна інфекція, яка може вражати як і людей, так і деякі види тварин. Вперше була зареєстрована ще у 1976 році та відноситься до особливо небезпечних інфекцій.
Вважається, що вірус Еболи потрапляє в людину при контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями інфікованими шимпанзе, горил, антилоп, дикобразів і кажанів. Від людини до людини хвороба передається контактним шляхом.
У 2014-2016 роках Західну Африку вразила найтяжча епідемія Еболи. Після того, як епідемію ліквідували в переважній частині Африки, вона продовжувала вражати Демократичну республіку Конго.
- Теперішній спалах Еболи розпочався у Конго ще у 2018 році.
- У липні 2019 року ВООЗ визнала Еболу надзвичайною ситуацією міжнародного значення, а у квітні 2020 року продовжила цей статус
- Вірус Еболи може вбити від 25 до 90% інфікованих.