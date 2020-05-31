Міністр охорони здоров'я Максим Степанов проведе співбесіди 2 червня з 17 кандидатами, які відповідають критеріям на пост глави Національної служби здоров'я України.

Про це голова МОЗ заявив на ранковому брифінгу 31 травня, пише Здоров'я 24.

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Як повідомив Степанов, всього з 28 заявок відповідають критеріям, згідно з поданими документами, 17 осіб. Відповідно МОЗ вже закінчив відбір і 2 червня міністр проведе співбесіди з кандидатами.

Законодавством передбачено, що я, як людина, яка повинна зробити цей відбір, можу визначити коло осіб, з якими можу провести співбесіду. Але щоб не було ніяких спекуляцій, я вирішив провести співбесіду з усіма 17 особами,

– оголосив Максим Степанов.

Він додав, співбесіди будуть записуватися на відео і стануть доступними для перегляду.

Нагадаємо, за інформацією видання LB, головним кандидатом на посаду є Костянтин Яриніч, який є нардепом 8 скликання від Блоку Петра Порошенка і в.о. гендиректора Кіровоградського обласного онкоцентру. Яриніч підтримує політику Степанова і критикує НСЗУ, з якою у нього свого часу був конфлікт.

Реакція Супрун на те, що Степанов обирає голову НСЗУ

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Максим Степанов хоче призначити свою людину на посаду голови Національної служби здоров'я України через "незрозумілі конкурсні процедури та створення штучних перешкод для людей ззовні та фахівців НСЗУ".

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"Якщо коротко – Максим Степанов намагається призначити ручну людину на посаду голови НСЗУ. Це робиться через незрозумілі конкурсні процедури та створення штучних перешкод для людей ззовні та фахівців НСЗУ. Для цього були придумані дуже "специфічні" умови подачі документів, а увесь процес проводиться тихо і поспіхом", – наголосила Супрун.

Умова, яку неможливо виконати

22 травня Національне агенство з питань держслужби вивісило оголошення про новий конкурс на посаду голови НСЗУ.

Серед них – досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій не менше трьох років. Однак це неможливо виконати, адже закон про державні фінгарантії схвалили восени 2017-го і йому немає трьох років.

Альтернативою є три роки на посадах державної служби категорії А чи Б або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування.