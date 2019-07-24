Консервація на зиму: як правильно заготувати овочі та фрукти

Вітаміни, нутрієнти і клітковина потрібні організму цілий рік. Значно корисніше фрукти та овочі заморожувати, а не робити закрутки із варенням та соліннями.

МОЗ радить не стояти біля плити 40 років, а підійти до заготівель на зиму творчо, технічно не так складно і з користю для свого здоров’я.

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Чому не варто зберігати фрукти та ягоди у вигляді варення:

варення містить майже 50% цукру, окрім тих, що є у ягодах чи фруктах. Для розуміння – навіть 15% цукру забагато, бо 100 грамів варення (кілька столових ложок) — половина оптимальної денної норми цукру;

тривала термічна обробка фруктів і ягід майже не лишає в них вітамінів.

Варенню є кілька альтернатив – заморозка, сушка, приготування пастили.

Як заморожувати фрукти та ягоди? Все просто помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину.

Це стане на заваді руйнації вітамінів ферментами і якнайкраще збереже смак. Особливо це доречно для заморозки персиків, слив, шовковиці та абрикосів. У морозилці має бути достатньо низька температура, щоб фрукти швидко заморожувалися — не вище -10,

– підкреслили у МОЗ.

Якщо ви хочете оминути процес прогрівання, тоді просто помийте ягоди та фрукти, розкладіть їх на деко і швидко заморозьте, а потім запакуйте у зручну для вас ємність – скляні банки, контейнери для їжі, використана тарі з-під молочних продуктів або пакети.

Цікавий факт. Заморожування зберігає майже три чверті біоактивних сполук ягід.

Сушити добре яблука, груші, дикі абрикоси, сливу, малину, чорницю, вишню без кісточок і смородину. Це слід робити у кухонній сушарці чи електричній духовці. Температура має складати +50 градусів. Якщо ви вирішили обрати сушку на сонці, то подбайте про захист фруктів від мух. Зберігати сушку можна у мішечках із натуральної тканини, скляних банках чи контейнерах.

А якщо ви полюбляєте кавуни, можна перемолоти блендером м'якоть з насінням, профільтрувати через сито і заморозити. А взимку у вас буде свій "питний кавун" у пляшці.

️Пастила – це концентровані фрукти. Від того вони дуже солодкі, але багаті на пектин (глікемічний індекс менший, ніж в цукерок, а нутрієнтів значно більше). Пастила може зберігатися до півроку в папері і закритій тарі, то ж це компактно.

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"Принцип приготування такий: зробити багате на пектин фруктово-ягідне пюре, довести його до кипіння на 1 хвилину, намазати тонким шаром на пергамент, висушити в духовці чи сушарці, а потім згорнути і запакувати у пергамент. Робіть пастилу із яблук, груш, абрикосів чи айви, або поєднуйте їх із малиною, ожиною, смородиною чи вишнею. Із самих лише вишнень чи слив також можна зробити пастилу, але варто її "загустити" какао", – поділились у МОЗ.



Пастила з яблук

Чому не варто робити закрутки із соліннями:

така консервація містить багато солі, а подекуди аспірин, олію та оцет. Це особливий ризик для людей із гіпертензією;

хронічне споживання ацетилсаліцилової кислоти (коли у соліннях є аспірин) збільшує ризик шлункової кровотечі;

соняшникова олія, гірчиця чи оцет збільшує ризик серцево-судинних хвороб.

Вихід? Так само, як і з фруктами – сушити та заморожувати.

У заготівлі майже всіх овочів важливо їх спершу швидко бланширувати чи запекти — це зупинить дію ферментів, що руйнують вітаміни та поліфеноли. Найкраще спершу швидко приготувати кабачки, броколі, цвітну та брюсельську капусту, стручкову квасолю. Якщо їх відварити, то вітаміни лишаться у воді чи зруйнуються. Крім цього, приготування овочів перед заморозкою скорочує час їх приготування і запобігає сильним втратам води,

– пояснили у МОЗ.

Овочі, які обдали окропом (бланшували), треба або заморозити, або висушити. Баклажани слід перед заморозкою запекти. Перець можна заморозити сирим, бланшированим або просто висушити.

Сушені овочі – практика цілком нормальна. Їх потім успішно можна використати для приготування овочевих супів чи соусів. Також це — хороший компонент раціону туристів. Овочеві чіпси без олії із моркви, буряка, гарбуза, кабачків — корисний перекус і альтернатива картопляним чіпсам. До них пасуватимуть і спеції.

Т️акож добре заморожувати чи сушити кріп; петрушку, м’яту, розмарин, чебрець, червоний перець, шавлію — сушити; базилік — заливати оливковою олією і заморожувати.

Разом з тим, квашена капуста — корисна. Головне — не пересолити і дати їй добре закваситися.

"Саме тоді в капусті з’являться корисні для кишково-шлункового тракту молочнокислі бактерії, молочна кислота, і збільшиться біодоступність мікроелементів капусти", – додали у Міністерстві.

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