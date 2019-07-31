Контагіозний молюск: причини, симптоми та лікування

Контагіозний молюск – дитяча вірусна інфекція. Виглядають, як дрібні, рожеві, білі, круглі вузлики на шкірі, часто з вдавлені в центрі, розсипані по всьому тілу. Слово "контагіозний" означає "заразний", і це дійсно так.

Чому виникає контагіозний молюск

Контагіозний молюск викликається вірусом, що належать до групи Покс, передається від людини до людини при прямому контакті з ураженою шкірою, через забруднені загальні предмети побуту, забруднену воду (в басейні, наприклад).

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Ризик зараження збільшується, якщо на шкірі є пошкодження. Найчастіше хворіють саме діти, але дорослі теж можуть заразитися (проте, це в основному люди з імунодефіцитом або зараження відбувається через статеві контакти).



Контагіозний молюск не можна вилікувати

Симптоми контагіозного молюска

Як правило, висипання з'являються через 2-7 тижнів після зараження, але іноді латентний період (без висипань) може скласти і до 6 місяців. Висипання можуть розташовуватися де завгодно на шкірі, при цьому загальне самопочуття залишається хорошим і суб'єктивно висип не турбує, зрідка може бути незначний свербіж.

Кількість елементів може бути від декількох штук до десятків, в залежності від декількох факторів: стану шкіри, імунітету, того, як дитина з цим молюском поводиться.

Усередині елементів контагіозного молюска міститься рідина, в якій присутні вірусні частинки, якщо випадково або спеціально розчесати – вони потраплять на здорову шкір і це викликає "автоінокуляцію", тобто самозараження, саме таким чином інфекція і поширюється, тому важливо намагатися не травмувати висипання, а якщо це сталося, обробляти вогнища антисептиками (Мірамістин, Хлоргексидин).

Часто висипання "розкриваються" самостійно, після чого елемент молюска заживає без сліду.

Лікування контагіозного молюска

Специфічного лікування молюска поки що немає, захворювання проходить самостійно тоді, коли організм "перемагає" вірус, іноді це кілька місяців, іноді рік, іноді більше.



Контагіозний молюск швидко поширюється

Але що ж робити? Чесно кажучи, можна й нічого, тому що рано чи пізно висипання пройдуть, навіть якщо нічого не робити. Єдиний нюанс – якщо дитина ходить в садок, школу, або на якісь спортивні секції та є ризик зараження інших дітей – краще все ж бути відповідальним батьком і прибрати всі наявні елементи на шкірі.

Як же можна видалити молюск? Методів існує маса: як правило, це або механічне видалення лікарем за допомогою хірургічної ложки або пінцета (найшвидший і простий спосіб), або видалення рідким азотом або лазером, останні методи можуть бути досить болючі для дитини й іноді можуть залишати шрами.

Крім фізичних методів видалення можна видалити за допомогою хімічних засобів: наприклад, за допомогою гідроксиду калію (луг, готовий розчин є в аптеках), кантаридину або розчинів кислот.

Будь-яка імунотерапія, імуностимуляція, противірусні препарати, різні інтерферони для лікування контагіозного молюска у здорових дітей не застосовуються. Важливо розуміти, видалення висипань не вбиває вірус і нові елементи можуть знову з'явитися, але, видаляючи, ми обмежуємо поширення вірусу. Питання про видалення мають вирішуватися індивідуально в залежності від віку дитини, стану шкіри та інших факторів.

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