Контактний дерматит: чому виникає та як лікувати

Контактний дерматит – це реакція шкіри на контакт з деякими речовинами або з алергеном. Тобто він може бути алергічним (АКД) і не алергічний (НКД).

Не алергічний контактний дерматит може виникати у всіх, при контакті з певними, нерідко отруйними речовинами, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

Читайте також: Себорейний дерматит – найчастіша причина лупи: чому виникає, симптоми та лікування

Приклад: контакт з кропивою, борщівник, отруйний плющ, розчинниками, відбілючувами, мийними засобами, побутовою хімією, пестицидами або навіть тривала дія вашого власного поту, що накопичився під годинником або браслетом.



Рослини, які викликають алергію

А ергічний контактний дерматит виникає при контакті з алергеном, який для кожної людини індивідуальний. У когось алергічна реакція розвивається при контакті з побутовою хімією, у когось при контакті із засобами особистої гігієни (дезодоранти, шампуні, фарба для волосся), косметикою, металами (наприклад – алергія на срібло або золото), побутовою хімією, пилком рослин або їжею (навіть при її вживанні).

Причому, алергічна реакція може виникнути не відразу, і не у всіх. Тобто ви можете контактувати з алергеном колись давно й у вас виникне до нього сенсебілізація (тобто ваша імунна система сприймає даний алерген, який в загальному-то безпечний для шкіри, як ворога) і при наступному контакті (може навіть через роки), видати алергічну реакцію. Коротко кажучи – АКД може виникнути практично на все що завгодно.

На відміну від НКД, АКД може виникнути не тільки в тому місці, де був контакт з алергеном, але і при вживанні його всередину (наприклад, при вживанні алергену в їжу).

Хто більше всіх ризикує?

Люди, які за службовим обов'язком (роботи) контактують з агресивними речовинами або алергенами:

Автомеханіки, конструктори, робітники важкої промисловості; Працівники індустрії краси; Лікарі, медичний персонал, стоматологи; Мийники (машин, вікон, квартир); Садівники, працівники сільськогосподарської промисловості; Кухарі, працівники харчової промисловості.



Алергійний контактний дерматит може виникнути у будь-кого

Лікування контактного дерматиту

Якщо контактний дерматит виникає вдома достатньо вимити місце ураження водою та помастити зволожувальним кремом та накласти холодний компрес.

Якщо це не допомагає, лікарі часто виписують глюкокортикостероїдні креми та мазі. Вони допомагають зменшити алергічну реакцію та запалення. Їх модна наносити 2 рази на день протягом 4 тижнів.

При важчому перебігу алергії глюкокортикостероїди та антигістамінні препарати можуть назначати в таблетках.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.