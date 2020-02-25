Контактував із китайцем: на Закарпатті госпіталізували чоловіка з високою температурою

На Закарпатті до обласної інфекційної лікарні потрапив житель села Дідово. Відомо, що чоловік був хворим на гостре респіраторне захворювання, зокрема мав підвищену температуру. Перед цим упродовж 21 дня він контактував із громадянином Китаю в угорському Ніредьгазі.

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на власні джерела, чоловік звернувся до медиків, і після цього у Берегові було скликано протиепідемічну комісію. Вона вирішила госпіталізувати хворого до обласної інфекційної лікарні з використанням спецзасобів захисту.

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Наразі в інфекційній лікарні готують спеціальний бокс для прийому хворого. Також його мають перевіряти на коронавірус.

Відомо, що цей чоловік народився в 1985 році. В Будапешті він працює на китайця. Останній – родом із провінції Хубей, столиця якої Ухань є епіцентром зараження на коронавірус. Місяць тому роботодавець українця повернувся зі своєї батьківщини.

У разі, якщо захворювання на коронавірус підтвердиться, наразі невідомо, які будуть подальші дії. Адже чоловік ще контактував з багатьма людьми та лікарями. Крім того, тест-систем на виявлення коронавірусу на Закарпатті поки немає. Їх лише напередодні привезли до Києва.

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До слова, напередодні через підозру на коронавірус госпіталізували чоловіка у польському Кракові. Відомо, що він перебував у Азії, але не в Китаї

Зауважимо! В Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Крім того, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess – це 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування. Вони вже одужали.

Що відомо про коронавірус: головне

Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.

Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм, але вірус поширився на Італію, Фінляндію, Німеччину, Канаду, Францію, Малайзію, Таїланд, Австралію, США, Саудівську Аравію, Сингапур, В'єтнам, Камбоджі, Шрі-Ланку, Іспанію, Бельгію, Великобританію, Японію, Південну Корею, Непал, Канаду, Камбоджу, Філіппіни, Іспанію, Швецію, Росію, Індію, ОАЕ, Бельгію, Єгипет, Іран, Кувейт, Бахрейн і Афганістан.

Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, у Китаї померли 2 663 людини . Загальна кількість інфікованих в усьому світі – понад 80 тисяч. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.

. Загальна кількість інфікованих в усьому світі – Втім, є і хороші новини – 24 лютого голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пік епідемії коронавірусу вже минув.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу