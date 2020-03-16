Контрабанда масок стала поширенішою, ніж цигарок, – Нефьодов

В Україні стали частішими спроби незаконного вивезення масок особистого захисту, ніж контрабанда цигарок.

Про це на брифінгу повідомив голова Державної митної служби Нефьодов Максим.

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Він нагадав, що уряд заборонив вивів товарів медичного призначення. Тому прикордонники спільно з Національною поліцією жорстко контролюють це питання.

Голова Державної митної служби Нефьодов Максим. “Це буде виглядати як трагікомічний коментар, але за ці вихідні медичні маски стали більш популярним товаром для контрабанди, ніж цигарки. Тільки за вихідні спільними зусиллям ми зупинили експорт близько 130 тисяч масок”.

Він звернувся до бізнесу та закликав не наражати себе на неприємності та кримінальні справи. Й попіклуватись за народ України, який потребує захисту в цей складний час.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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