Контрабанда масок стала поширенішою, ніж цигарок, – Нефьодов
В Україні стали частішими спроби незаконного вивезення масок особистого захисту, ніж контрабанда цигарок.
Про це на брифінгу повідомив голова Державної митної служби Нефьодов Максим.
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Він нагадав, що уряд заборонив вивів товарів медичного призначення. Тому прикордонники спільно з Національною поліцією жорстко контролюють це питання.
Він звернувся до бізнесу та закликав не наражати себе на неприємності та кримінальні справи. Й попіклуватись за народ України, який потребує захисту в цей складний час.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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