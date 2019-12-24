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Контрацепція в сережках: революційний протизаплідний метод

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Вчені пропонують новий тренд в плануванні сім'ї. Вони розробили метод введення контрацептивних гормонів через "платівки", які можна непомітно прикріпити до сережок, годинника чи будь-чого іншого.

Дослідники з Технологічного інституту Джорджії розробили "патчі-пластинки" для аксесуарів і ювелірних прикрас, які виконують функцію контрацепції. 

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Як працює така контрацепція

Метод контрацепції працює за принципом трансдермальних пластирів. Досі їх застосовували які як спосіб, що допоможе відмовитися від куріння, проти заколисування в транспорті та інших проблем.

Втім тепер вчені розробили пластинки для аксесуарів і ювелірних прикрас. Але на відміну від нікотину, пластирі переносять на собі гормональні контрацептиви.


Контрацептиви помістили в ювелірні вироби/Фото:Unsplash

Чи ефективні контрацептиви

Ефект перевірили в дослідах з гризунами. У пластики був введений левоноргестрел (гормональний препарат, який застосовується в ряді методів контролю за народжуваністю). Команда перевірила дію спочатку протягом 16 годин поспіль, а потім видалила їх зі шкіри на 8 годин.

Виявилося, що навіть при зниженні рівня контрацептиву в кровотоці платівка виробляла необхідну кількість гормону.

Розміщені на платівку гормональні контрацептиви проникають в кров завдяки тісному контакту зі шкірним покривом і потім циркулюють по всьому організму.

Патчі-пластинки можна закріпити в різних ділянках ювелірних прикрас непомітно для інших: на сережках з внутрішньої сторони мочки, на годиннику, кільцях і багатьох інших аксесуарах.

Автори бачать в технології новий тренд планування сім'ї для багатьох сучасних жінок.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Вагітність і пологи
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