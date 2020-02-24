Корисні властивості прянощів та спецій: Супрун

Прянощі та ароматичні трави не є ліками, втім користь деяких з них і справді доведена. І так, гостра їжа не викликає гастрит чи виразку – вона може лише посилити симптоми.

Про користь прянощів Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці у Facebook. До теми: Що потрібно їсти для здоров'я судин, – Супрун Чому не варто нехтувати прянощами Прянощі зменшують ризик передчасної смерті . Навіть з урахуванням всіх ризиків, вирівнюванням за віком і при тривалому дослідженні добровольців, вживання перцю чилі зменшує абсолютний ризик передчасної смерті на 12%. Гостра їжа, що містить червоний перець та коріандр в малих кількостях може навіть стимулювати кровообіг та утворення слизу в шлунку, що захищає шлунок від пошкодження і посилює регенерацію.

. Навіть з урахуванням всіх ризиків, вирівнюванням за віком і при тривалому дослідженні добровольців, вживання перцю чилі зменшує абсолютний ризик передчасної смерті на 12%. Гостра їжа, що містить червоний перець та коріандр в малих кількостях може навіть стимулювати кровообіг та утворення слизу в шлунку, що захищає шлунок від пошкодження і посилює регенерацію. Прянощі допомагають вживати менше солі. До прикладу, регулярне споживання червоного гострого перцю збільшує чутливість до солі, тож меншої кількості буде солі достатньо, аби засмакувало. Натомість ваніль (навіть синтетична) збільшує чутливість до солодкого, завдяки чому цукру можна додавати менше.

Прянощі добре впливають на метаболізм жирів і баланс ліпопротеїнів й можуть знижувати ризик атеросклерозу. Цей ефект властивий червоному перцю, чилі, часнику, кориці, імбиру, анісу, гвоздиці, насінню коріандру, шафрану, розмарину і насінню кропу . До слова, користь кардамону в покращенні біохімічних показників в разі неалкогольного ожиріння печінки клінічно доведена клінічно.

. До слова, користь в покращенні біохімічних показників в разі неалкогольного ожиріння печінки клінічно доведена клінічно. Прянощі добре впливають на чутливість до інсуліну, а особливо кориця. Втім, не варто плутати корицю з декоративною касією, адже в ній є кумарин, яка токсична у великих кількостях. Лавровий лист, чебрець, лакриця, чорний перець, майоран та кріп мають антидіабетичні ефекти.

Спеції – це не лише смачно, а й корисно / Unsplash Прянощі не замінюють консерванти, та все ж відомо, що чорний перець, червоний перець, імбир, куркума, орегано, чебрець, коріандр, майоран, та кріп допомагають їжі зберігатися довше.

Куркумін корисний для кишкової мікрофлори. Вживання курмкуміну з чорним перцем підвищує його біодоступність на 40%.

Перець чилі, а саме капсаїцин в ньому, заважає адресній міграції нейтрофілів — клітин крові, що виділяють вільні радикали та беруть участь в запальних процесах. Щоби потрапити в місце запалення, вони мають протиснутися між клітинами судин. Цьому перець чилі й заважає, таким чином зупиняючи зайве запалення в тканинах.

Куркумін, імбир, кайєнський перець, часник і кориця мають протизапальні властивості , і їх радять включати до раціону людей з ревматоїдним артритом. Вони не замінять ліки, але стануть допоміжним фактором.

, і їх радять включати до раціону людей з ревматоїдним артритом. Вони не замінять ліки, але стануть допоміжним фактором. Компоненти червоного перцю, куркумін та ментол, у поєднанні з раціоном, багатим на омега-3 жирні кислоти сприяють втраті ваги. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.