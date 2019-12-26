Користь і шкода мандарин, а головне – скільки їх можна з'їсти: Супрун

Мандарини називають зимовим насінням. Багато людей їх чистять і поїдають кілограмами. Часто можна почути думку, що мандарини допоможуть при застуді. Ще мандаринам приписують виникнення алергії, "діатезу" (атопічного дерматиту).

Уляна Супрун опублікувала добірку фактів про мандарини і здоров'я.

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Які бувають мандарини

Круглим, помаранчевим, зі шкіркою, яку легко чистити, може бути вид (чи радше сорт) Citrus tangerina (темно-оранжевий танжерин, рослина родом з Марокко) або міжвидовий штучний гібрид танжерину Citrus та clementina, відомий в наших супермаркетах як клементин та безпосередньо світло-оранжевий мандарин Citrus reticulata родом з Китаю та Філіппін.

Є ще кілька інших видів роду Citrus, іменованих "мандаринами". Вони різняться товщиною шкірки, відтінками оранжевого, кількістю кісточок і вмістом цукру. Якщо бажаєте, щоб мандарини було легко чистити, купуйте клементини.

Культ мандаринів як фруктів, що поїдаються кілограмами, схоже, існує лише на постсовєцькому просторі, де за залізною завісою склалося так, що окрім холодостійких мандаринів із Грузії, зокрема, Абхазії, інших цитрусових взимку і не було.



Не усі люди люблять їсти мандарини/Фото:Unsplash

Користь мандарин

В мандаринах багато води, поліфенолів та флавоноїдів, і 1.7% розчинної клітковини, корисної для кишкової мікробіоти. В 200 грамах дольок мандаринів 14% денної потреби в розчинній клітковині.

В цій же кількості 87% денної потреби у вітаміні С, третина денної потреби в каротиноїдах, і 7% від необхідної кількості кальцію, а також магній, залізо і калій.

Їсти мандарини з м'яким сиром чи оливковою олією — хороша ідея, адже жири допоможуть каротиноїдам засвоїтися в кишківнику.

Втім, мандарини солодкі. Ті ж 200 грамів дольок містять 20 грамів цукру.

Скільки можна з'їсти мандаринів

Дорослій людині, яка не худне, не має цукрового діабету 1 типу на добу потрібно 225-325 грамів вуглеводів. Це і картопля, і каші, і хліб, і лактоза в молоці, і тортики, і фрукти. Тож якщо ви плануєте під різдвяне кіно "заточити" 600 грамів "лущених" мандаринів (це приблизно 60 грамів цукрів), то на чверть скоротіть в той день споживання інших вуглеводів.

Краще, все ж, їсти не всі мандарини за раз, аби рівень глюкози крові сильно не підвищувався.

Дітям, відповідно, вуглеводів треба значно менше, тому слід або їсти кілька мандаринів, або відмовитися від вуглеводів того дня.

Втім, згідно з австралійськими рекомендаціями з харчування, дітям треба їсти 1 порцію фруктів на день, тобто 1 мандарин.

Дорослим — по дві порції. Лише вагітні жінки та підлітки можуть собі дозволити три мандарини, а мамам, що годують, можна "аж" чотири.

Канадські рекомендації чітко не обмежують в поглинанні фруктів: що більше фруктів, то менший ризик серцево-судинних хвороб.



Фрукти – найкращий десерт/Фото:Unsplash

Висновок

Ми робимо такий висновок: мандарини — це прекрасний десерт. Краще пів кілограма мандарин, ніж шматок торта. Але про здоровий глузд забувати не варто.

Поєднання мандаринів чи інших фруктів з алкоголем залишить в шлунку приємну легкість, але заховає всі ті цукри в жирову тканину.

З огляду на цукри, калій, кальцій та магній, і великий вміст води мандарини можна вважати непоганим варіантом для ранку після свят.

"Але ж від мандаринів висипає!" — так, дитинство багатьох людей було затьмарено забороною їсти цитрусові.

Втім, варто розуміти, що атопічний дерматит, коли з'являються червоні плями, це одне, не алергійна кропивниця, коли є рожеві пухирчасті висипання — це інше, а алергія, коли набрякає язик, губи, болить живіт — це третє. І це не вичерпний перелік причин висипань.

В будь-кого мандарини не викликають харчову алергію, лише у чутливих до них людей. Мандарини та алергії пов'язані там, де ці фрукти вирощують, і причина криється в пестицидах, що застосовують для обробки дерев та врожаю.

Якщо такі люди їдять продукти з гістаміном (що є у мандаринах), то може виникати діарея, головний біль, сльози й нежить, кропивниця, атопічний дерматит і падіння тиску.

Цитрусові, разом з алкоголем, соленою рибою, маринованими огірками та ковбасками як раз і можуть провокувати таку "псевдоалергію" і дію гістаміну. Але не у всіх — лише у чутливих людей.

Мандарини дозрівають лише на дереві, на відміну від яблук чи бананів. Щоби перевозити мандарини, і не втратити вантаж через плісняві гриби та удари, їх обробляють фунгіцидами або поліетиленом.



Мандарини оброблюють пестицидами/Фото: Unsplash

Тому: навіть якщо бачите серед гори мандаринів плісняві фрукти, не гребуйте цією горою і набирайте неушкоджені — ця партія, ймовірно, мало оброблена, але мийте мандарини все одно.

Якщо ви вирішили використати для чогось шкірочки сортових мандаринів, яких взимку збираються цілі кілограми, майте на увазі — там є залишки пестицидів. Наразі найбільш дієвим способом зменшити вміст пестицидів у фруктах є замочування їх і розчини соди.

Мандарині мають кислу реакцію — їхній pH становить від 3 до 3.5. З-поміж усіх цитрусових вони найменш кислі. Але кислотність, нижча за 5.5, шкодить емалі зубів. Тому після поїдання мандаринів варто прополоскати рота, а згодом ретельно почистити зуби.

Прикро нагадувати, але "ударні дози вітаміну С" не лікують застуди, тож мандаринами лікуватися не вийде. Але так, достатнє споживання вітаміну С частково запобігає застудним захворюванням, та й вітамін С нам завжди потрібен.