Чи втрачають заморожені ягоди вітаміни

Ягоди – джерело вітамінів, а тому їх так люблять заморожувати на зиму. Дехто вважає, що в процесі замороження ягоди втрачають корисні властивості. Та чи так це насправді?

Літом ми маємо прекрасну можливість насолоджуватися смаковими якостями та корисними властивостями ягід. Однак, восени та взимку можливості споживати їх – знижуються, а потреба залишається.

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Тому, постає вибір – купувати ягоди, що привезені з теплих країн чи обрати заморожені.

Корисні властивості заморожених ягід

Доведено, що особливих відмінностей в властивостях заморожених ягід у порівнянні зі свіжими немає. Користь заготовленого продукту залежить від типу заморозки й виду ягід.

Фахівці також стверджують, що не в сезон набагато корисніше вживати заморожені ягоди, ніж ті, що привезені з теплих країн.

Фрукти "комерційно збираються на піку зрілості, а потім швидко заморожуються у рідкому азоті", що допомагає зберегти поживні речовини. А під час транспортування з теплих країн, вони можуть якщо й не зіпсуватися, то втратити частину корисних властивостей.

Максимальна кількість цінних і корисних речовин у фруктах міститься при зборі врожаю. З плином часу, їх кількість зменшується, а, значить, і вітамінів організм отримає набагато менше.

Великою перевагою є низька калорійність заморожених фруктів, на відміну від компотів, джемів, варення, що містять багато цукру.

Ягоди містять безліч вітамінів групи В, С, А та мінеральних речовин, які просто необхідні в зимовий період, коли людський організм виснажується і страждає авітамінозом.

Які ягоди варто заморожувати

Ягоди заморожують як цілими, так і шматочками. Можна заморожувати їх як в сиропі, так і у вигляді пюре.

Для пюре знадобиться блендер, – це ідеальний варіант для персиків.

А ось абрикоси та сливи можна заморожувати будь-яким способом, зручно – половинками.

Груші ж перед заморожуванням рекомендуємо вимити, просушити, видалити з них серцевину, порізати й варити протягом декількох хвилин в солодкій воді. І морозити їх краще в сиропі.

Смородину заморожують сухим способом, поклавши її в контейнери або целофанові пакети, а також у вигляді пюре, причому як з цукром, так і без нього.

Ягоди слід ретельно перебрати, видалити плодоніжки й листя.

Черешні та вишні заморожують з кісточками й без. Можна – в цукрі.

Також ягоди можна морозити у вигляді асорті. Це зручно для компотів та випічки. Пиріг-плетінка, смачні пиріжки з листкового тіста, кекси, чізкейки з ягодами – ідеально до чаю та кави.

Важливо заморожувати ягоди порційно – в зручному для вас обсязі, адже повторно їх заморожувати неприпустимо. Крім того, можна відбирати потрібну кількість ягід з однієї великої місткості.

А ще заморожені ягоди можна перетворити на домашнє морозиво.

Як заморожувати свіжі ягоди

Заморожування буває шокове і сухе. Перше, можливе завдяки вбудованій в сучасні морозильні камери функції "швидке заморожування", ідеально зберігає первинні смакові якості продуктів, а також їх зовнішній вигляд.

Відібрані чисті плоди та ягоди заморожують в пакетах або контейнерах.

Сухий спосіб передбачає заморожування продуктів у відкритому вигляді. Ягоди, фрукти й овочі миєте, сушите, викладаєте, як варіант, на обробну дошку і ставите на деякий час в морозилку, а вже після цього ховаєте в будь-яку місткість.

Заморожуйте ягоди невеликими партіями у два заходи. Розкладіть ягоди на піддоні або дошці в один шар і залиште в морозилці на 3-5 годин. Пересипте заморожений продукт в пластиковий контейнер з кришкою.

Оптимальна температура зберігання – вiд -18 ºC до -20 ºC: при таких умовах термін придатності збільшується до 10-12 місяців.

Наклейте на контейнер "пам'ятку" з датою упаковування – ягоди можуть зберігатися в морозилці максимум рік.