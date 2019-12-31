24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Чи справді ягоди годжі настільки корисні

174 Читать новость на русском
Ягоди годжі: користь та шкода / YouTube

Ягодам годжі приписують безліч властивостей – нібито вони запобігають хворобі Альцгеймера, хворобам серця, діабету та гіпертонії.

Коли будь-який продукт виділяється на тлі інших великим вмістом будь-яких поживних речовин, його одразу називають суперфудом, після чого починають активно продавати та рекламувати, розповідає дієтолог Олександр Бурлаков.

До теми: Чому не варто гнатися за популярністю так званих "суперфудів"

Але є один нюанс – безліч таких досліджень проводиться не на людях, а на тваринах, чий метаболізм та травна система влаштовані інакше.

Така ж історія виникла й зі славнозвісними ягодами годжі. Немає жодних наукових досліджень, які б підтвердили користь ягід годжі для здоров'я людини. Окрім цього, ці ягоди можуть викликати перехресну алергію та є коагулянтами, тобто вони не сумісні з деякими лікарськими препаратами. 


Чорна смородина має більше корисних властивостей, ніж ягоди годжі / besthomeremedies.com

Чорна смородина має значно більше корисних властивостей, ніж ягоди годжі. І у годжі така ж кількість вітаміну С, як у цитрусових та полуниці.

Іноді люди витрачають гроші не зовсім на те, що потрібно. І всім суперфудам є аналоги з доступних продуктів, таких як: цитрусові, яблука, груші та сезонні ягоди.

До теми: Модні суперфуди: Супрун розповіла про користь літніх ягід

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Що зміниться після нової газової угоди з Росією: головне з брифінгу Коболєва
сьогодні
4195
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Міфи про здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
30 грудня 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 1679
30 грудня 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
Анастасія Лукашевська 1601
26 грудня 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
Вероніка Климська 1162
25 грудня 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
Анастасія Кушпіт 808
25 грудня 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 17909
Новини
Більше новин
Залиште відгук