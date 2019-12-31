Чи справді ягоди годжі настільки корисні

Ягодам годжі приписують безліч властивостей – нібито вони запобігають хворобі Альцгеймера, хворобам серця, діабету та гіпертонії.

Коли будь-який продукт виділяється на тлі інших великим вмістом будь-яких поживних речовин, його одразу називають суперфудом, після чого починають активно продавати та рекламувати, розповідає дієтолог Олександр Бурлаков.

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Але є один нюанс – безліч таких досліджень проводиться не на людях, а на тваринах, чий метаболізм та травна система влаштовані інакше.

Така ж історія виникла й зі славнозвісними ягодами годжі. Немає жодних наукових досліджень, які б підтвердили користь ягід годжі для здоров'я людини. Окрім цього, ці ягоди можуть викликати перехресну алергію та є коагулянтами, тобто вони не сумісні з деякими лікарськими препаратами.



Чорна смородина має більше корисних властивостей, ніж ягоди годжі / besthomeremedies.com

Чорна смородина має значно більше корисних властивостей, ніж ягоди годжі. І у годжі така ж кількість вітаміну С, як у цитрусових та полуниці.

Іноді люди витрачають гроші не зовсім на те, що потрібно. І всім суперфудам є аналоги з доступних продуктів, таких як: цитрусові, яблука, груші та сезонні ягоди.

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