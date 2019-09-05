Користь винограду: вітаміни, мінерали, корисний цукор

Виноград – одна з найулюбленіших ягід осені. Він має безліч корисних властивостей та майже не має протипоказань, тому його можна їсти майже усім.

Виноград заслуговує бути частиною вашого раціону, адже ці смачні ягоди корисні як для окремих органів і їх систем, так і для загального здоров'я та самопочуття.

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Виноград може стати здоровою альтернативою будь-якому десерту, якщо ви полюбляєте солодке. Дієтологи розповіли докладніше, яка ж користь винограду для організму.

Корисні властивості винограду для здоров'я і довголіття

Виноград містить багато корисних речовин, особливо вітамінів С і К. В чашці винограду (приблизно 150 г) міститься 150 ккал, 27,3 г вуглеводів і 1,4 г клітковини. А ще вітаміни та мікроелементи:

вітамін С – 27% від рекомендованої добової норми;

вітамін К – 28%;

мідь – 10%;

калій – 8%;

тіамін – 7%;

рибофлавін і вітамін В6 – по 6%;

марганець – 5%.

Вітамін К важливий для звертання крові та здоров’я кісток, а вітамін С – відмінний антиоксидант.

Виноград захищає від хронічних захворювань

Все завдяки антиоксидантам, які містить виноград. Такі сполуки захищають клітини від вільних радикалів і, отже, пошкоджень. Оксидативний стрес пов'язують з розвитком ряду захворювань, серед яких діабет і проблеми з серцем.

Найбільше антиоксидантів міститься в шкірці та кісточках винограду. В червоному винограді їх більше. Антоціани, які визначають колір виноградинок, мають хороші антиоксидантні властивості. Хороша новина в тому, що вони зберігають свої властивості під час бродіння, тому в червоному вині вони теж є.

Расвератрол – ще один антиоксидант, який є у винограді. Дослідження доводять, що він добре впливає на серце і має властивість знижувати рівень цукру в крові.

Крім ресвератролу і вітаміну С, в ягодах є бета-каротин, кверцетин, лютеїн, лікопен і еллагова кислота.



Найбільше антиоксидантів у шкірці та кісточках винограду

Виноград знижує рівень цукру в крові

Ці ягоди хоч і мають високий вміст цукру – 23 г на чашку, а тому його вважають не найкориснішим продуктом та рекомендують виключити його зі свого раціону людям, які страждають від цукрового діабету. Проте, виноград має не такий вже й високий глікемічний індекс – 53.

А ще він містить мікроелементи, які сприяють зниженню рівня цукру, це доведено дослідженнями. Зокрема, такого ефекту вдається досягти через расвератрол, він підвищує чутливість до інсуліну: організм ефективніше використовує глюкозу, відтак, в організмі її залишається менше.

Виноград корисний для здоров'я очей

І за це теж відповідає ресвератрол. Він захищає сітківку ока від ультрафіолету. Як результат, знижується ризик вікової макулярної дегенерації. Крім того, така його дія здатна захищати від глаукоми, катаракти та захворювань очей, пов'язаних з діабетом.

Крім того, виноград містить ще два антиоксиданти – лютеїн і зеаксантин, які захищають очі від ультрафіолету.

Виноград покращує пам'ять

А ще допомагає сконцентруватись. Дослідження показали, що виноград сприяє кращій роботі мозку. Покращує пам'ять, увагу, мовлення – в літніх людей, а у молодих – покращує навички запам'ятовування та сприйняття нової інформації.

Виноград корисний для здоров'я кісток

У ягодах міститься багато мінералів, які потрібні для здоров'я кісткової тканини. Серед них кальцій, магній, калій, фосфор, марганець і вітамін К.

Виноград захищає від деяких хвороботворних мікроорганізмів

Проведені дослідження демонструють, що виноград може захищати від бактерій та вірусів, або допомагають організму боротися з ними.

У лабораторних умовах виявлено, що елементи, які містяться в шкірці винограду, можуть протистояти вірусу грипу.

З'єднання, які містяться в ягодах, перешкоджають поширенню вірусів герпесу і вітрянки, а також дріжджових інфекцій. Ресвератрол здатний запобігати розмноження кишкової палички.



Виноград допомагає організму побороти віруси

Виноград сприяє довголіттю

Таку властивість ягодам забезпечує білок сиртуїн – його пов'язують з довголіттям. Дослідження свідчать, що він і сам сприяє збільшенню тривалості життя різних тварин. Ресвератрол активує ген SirT1.

Виноград послаблює запалення

Запалення є основною причиною розвитку хронічних захворювань, серед яких хвороби серця й артрит. Потужними протизапальними властивостями знову ж таки володіє ресвератрол. Дослідження показали, що виноградний порошок в кількості, еквівалентній приблизно 1,5 чашки ягід, збільшив кількість протизапальних сполук в крові чоловіків з метаболічним синдромом.