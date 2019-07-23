Корки у вусі: симптоми та лікування

Вушна сірка – це суміш шкірного сала, секрету потових залоз і епітеліальних клітин. Утворюється у всіх й потрібна для очищення, захисту та зволоження зовнішнього слухового проходу.

Іноді процес самоочищення може давати збої й тоді вушна сірка поступово накопичується всередині слухового проходу, приводячи до часткового або повного закорковування.

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Надлишки сірки або сірчані корки є у 1 з 10 дітей і у 1 з 20 дорослих (при цьому у третини населення похилого віку і з когнітивними проблемами).

Корки у вусі – симптоми Біль у вусі, свербіж, відчуття стороннього тіла, дзвін у вусі, зниження слуху, виділення з вуха, запах з вуха, кашель (сухий, рефлекторний), зміни слуху у носіїв слухового апарату.

Лікування корків у вусі

Як правило застосовують краплі, які розчиняють корок, а також воду або фіз. розчину. Краплі не рекомендується дітям до 3-х років, пацієнтам з порушенням цілісності барабанної перетинки. Є дослідження, які встановили, що спеціальні краплі за ефективністю дорівнюють воді й фіз. розчину.



Чищення вух ватяною паличкою викликає корки

Іригація (промивання) водою та ручне видалення інструментами. Ці методи вважаються рівними за ефективністю, можливе їхнє комбінування.

Що робити не варто: самостійне вимивання за допомогою шприца або іригатора (ризик травми барабанної перетинки), чищення ватяними паличками, вушні свічки (неефективні й небезпечні), самостійне очищення будь-якими іншими предметами, не призначеними для цього.

Профілактика корків у вусі

Правильна гігієна вуха, виключення травмування і подряпин слухового проходу. Особливо це важливо для носіїв слухових апаратів. Чистити вуха ватяними паличками не можна.

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