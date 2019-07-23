Корки у вусі: симптоми та лікування

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Корки у вусі: лікування, симптоми та профілактика
Корки у вусі: лікування, симптоми та профілактика / Здоров'я 24

Вушна сірка – це суміш шкірного сала, секрету потових залоз і епітеліальних клітин. Утворюється у всіх й потрібна для очищення, захисту та зволоження зовнішнього слухового проходу.

Іноді процес самоочищення може давати збої й тоді вушна сірка поступово накопичується всередині слухового проходу, приводячи до часткового або повного закорковування.

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Надлишки сірки або сірчані корки є у 1 з 10 дітей і у 1 з 20 дорослих (при цьому у третини населення похилого віку і з когнітивними проблемами). 

 
Корки у вусі – симптоми
Біль у вусі, свербіж, відчуття стороннього тіла, дзвін у вусі, зниження слуху, виділення з вуха, запах з вуха, кашель (сухий, рефлекторний), зміни слуху у носіїв слухового апарату.

Лікування корків у вусі 

Як правило застосовують краплі, які розчиняють корок, а також воду або фіз. розчину. Краплі не рекомендується дітям до 3-х років, пацієнтам з порушенням цілісності барабанної перетинки. Є дослідження, які встановили, що спеціальні краплі за ефективністю дорівнюють воді й фіз. розчину. 

Чищення вух ватяною паличкою викликає вушні корки
Чищення вух ватяною паличкою викликає корки

Іригація (промивання) водою та ручне видалення інструментами. Ці методи вважаються рівними за ефективністю, можливе їхнє комбінування.

Що робити не варто: самостійне вимивання за допомогою шприца або іригатора (ризик травми барабанної перетинки), чищення ватяними паличками, вушні свічки (неефективні й небезпечні), самостійне очищення будь-якими іншими предметами, не призначеними для цього.

Профілактика корків у вусі

Правильна гігієна вуха, виключення травмування і подряпин слухового проходу. Особливо це важливо для носіїв слухових апаратів. Чистити вуха ватяними паличками не можна.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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