Корки у вусі: симптоми та лікування
Вушна сірка – це суміш шкірного сала, секрету потових залоз і епітеліальних клітин. Утворюється у всіх й потрібна для очищення, захисту та зволоження зовнішнього слухового проходу.
Іноді процес самоочищення може давати збої й тоді вушна сірка поступово накопичується всередині слухового проходу, приводячи до часткового або повного закорковування.
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Надлишки сірки або сірчані корки є у 1 з 10 дітей і у 1 з 20 дорослих (при цьому у третини населення похилого віку і з когнітивними проблемами).
Лікування корків у вусі
Як правило застосовують краплі, які розчиняють корок, а також воду або фіз. розчину. Краплі не рекомендується дітям до 3-х років, пацієнтам з порушенням цілісності барабанної перетинки. Є дослідження, які встановили, що спеціальні краплі за ефективністю дорівнюють воді й фіз. розчину.
Чищення вух ватяною паличкою викликає корки
Іригація (промивання) водою та ручне видалення інструментами. Ці методи вважаються рівними за ефективністю, можливе їхнє комбінування.
Що робити не варто: самостійне вимивання за допомогою шприца або іригатора (ризик травми барабанної перетинки), чищення ватяними паличками, вушні свічки (неефективні й небезпечні), самостійне очищення будь-якими іншими предметами, не призначеними для цього.
Профілактика корків у вусі
Правильна гігієна вуха, виключення травмування і подряпин слухового проходу. Особливо це важливо для носіїв слухових апаратів. Чистити вуха ватяними паличками не можна.
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