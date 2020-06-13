Бразилія 13 червня вийшла на друге місце в світі за смертністю від COVID-19. Таким чином країна обійшла за цим показником Велику Британію.

Станом на 13 червня від коронавірусу в Бразилії померли майже 42 тисячі людей. Про це свідчать дані Worldometers.

До теми Критична ситуація з COVID-19 у Бразилії: чому Болсонару погрожує вийти з ВООЗ

Статистика хворих на коронавірусну інфекцію в Бразилії

Всього в країні підтвердили вже понад 830 тисяч випадків COVID-19. Протягом останньої доби виявили понад 1 тисячу нових хворих.

Водночас ця цифра, як вважають, може бути вищою, оскільки масового тестування в Бразилії не проводиться. Ймовірно, країна ще не пройшла пік захворюваності.

Загалом одужали вже понад 420 тисяч людей.

Чому президент Бразилії заперечує небезпеку COVID-19

Бразильський президент переконаний, що COVID-19 не більш небезпечний, ніж звичайний грип. Він виступає проти введення в країні жорстких карантинних заходів.

Попри критичну статистику, деякі бразильські лідери, зокрема й президент Жаір Болсонару, продовжують наполягати на тому, що економічні наслідки від карантину будуть важчими, ніж втрати від коронавірусу.

Водночас Бразилія, яка займає друге місце у світі за кількістю інфікованих COVID-19, вирішила обмежити доступ до даних про нових хворих. Таке рішення влада країни пояснює тим, що теперішня форма подачі інформації не показує реальну картину з коронавірусом у країні.