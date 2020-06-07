В Індії – антирекорд нових випадків коронавірусу за день до послаблення карантину
В Індії 7 червня зафіксували найбільше нових випадків коронавірусу. За добу кількість випадків зросла на 9 971. Пік захворювання стався лише за день до чергового етапу послаблення карантину.
Статистика коронавірусу в Індії
Серед найбільш постраждалих від пандемії міст країни – Нью-Делі, Мумбаї та Ахмадабад. Саме тут зареєстрували 73% усіх випадків COVID-19. Про це інформує Associated Press.
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Станом на 7 червня в Індії зафіксовано 247 857 випадків коронавірусу, 6 954 людини померли. Понад 119 тисяч одужали.
Індія наразі посідає 6 сходинку у рейтингу найбільш інфікованих на коронавірус країн світу.
В Індії планували черговий етап виходу з карантину
Пік коронавірусу стався лише за день до того, як країна мала розпочати новий етап виходу з карантину. В Індії планували відновити роботу торгових центрів, готелів та релігійних закладів вперше за 10 тижнів.
Як Індія послаблює карантин
- В країні дозволили роботу підприємств та магазинів.
- Відновили залізничне сполучення.
- Також дозволені внутрішні авіаперельоти.
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