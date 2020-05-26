Коронавірус в Іспанії: померлих виявилося на 2000 менше

Уряд Іспанії переглянув в бік зменшення число загиблих від коронавірусу в країні майже на 2000 осіб. В результаті загальне число зареєстрованих смертей становить 26 834.

Нова система збору даних дозволила їм виявляти випадки, які були підраховані двічі, і виключати випадки смерті, які помилково приписували коронавірусу, пише El Pais.

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"Зміна на 1900 – це багато. Ми намагаємося перевірити, наскільки це правильно, але це цифри, які у нас є на цей час, – сказав Фернандо Симон, координатор з надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Міністерство охорони здоров'я, яке збирає дані від регіональних органів охорони здоров'я, також переглянуло в бік зменшення число підтверджених випадків коронавірусу: від 235 772 до 235 400 за даними на 24 травня.

Ми задоволені зростальною якістю інформації, яка дозволяє нам приймати рішення. Це відбувається в кожній епідемії, коли розвиток ситуації дає нам трохи більше часу, ви повинні виправити цифри, а в деяких випадках – зменшити їх,

– додав Фернандо Симон.

В Іспанії сподіваються, що в липні вже зможуть приймати іноземних туристів. Хоча раніше повідомлялося, що країна не готова буде приймати туристів у 2020 році, і відкриє свої кордони для мандрівників аж у 2021 році.