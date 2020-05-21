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Коронавірус в Італії 20 травня 2020 року: кількість смертей зросла

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Коронавірус Італія – 20 травня 2020 новини, статистика Італії
Коронавірус в Італії / glavred.info

Станом на 20 травня в Італії виявили 813 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

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З початку епідемії в Італії на COVID-19 захворіли у 226 699 людини. За останню добу  інфекцію виявили у 813 осіб, напередодні було відомо про 451 випадок.

На жаль, за останню добу збільшилася кількість летальних випадків – 162. Днем раніше було зафіксовано 99 смертей. 

На сьогодні в країні нараховується 65 129 активних випадків. За добу одужали 2075 пацієнтів. Загальна кількість тих, хто подолав хворобу, становить 129 401.

Додамо, що в Італії триває послаблення карантинних обмежень. З 3 червня у країні відкриються всі аеропорти. 

Зауважимо, що деякі італійці почали влаштовувати вечірки і повернулися до звичного життя. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що стурбований тим, тому що чимало людей почали ігнорувати рекомендації стосовно соціальної дистанції.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я
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