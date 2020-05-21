Коронавірус в Італії 21 травня 2020 року: за добу виявили понад 600 нових випадків
Станом на 21 травня в Італії зафіксували 642 нових випадки інфікування коронавірусною інфекції.
Станом на 21 травня загальна кількість заражених коронавірусом в Італії становить 228 006. Про це йдеться на сайті Worldometers.info.
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На жаль, кількість летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19, в Італії зростає. Лише за добу зафіксований приріст на 156 нових смертей. Всього з початку епідемії коронавірусу померли 32 486 осіб.
Зауважимо, що на сьогодні в Італії є 60 960 активних випадків, 134 560 пацієнтів одужали.
Додамо, що Італія відкриє свої аеропорти з 3 червня і дозволить міжрегіональні та міжнародні перевезення.
Що відомо про поширення коронавірусу в Італії
- Італія вийшла з п'ятірки лідерів за кількісним показником інфікованих SARS-CoV-2. Попри те, що донедавна була епіцентром поширення інфекції в Європі.
- Коронавірус виявили у понад 20 тисяч італійських медпрацівників.
- З 18 травня в Італії стартувала друга фаза послаблення карантину: запрацювали деякі заклади сфери послуг і більшість магазинів. Крім того, почали відкриватися церкви та собори.