Коронавірус в Італії 22 травня 2020 року: в реанімаціях понад 500 пацієнтів
Станом на 22 травня в Італії зафіксували 652 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Осередком COVID-19 в країні залишається Ломбардія.
Від коронавірусу в Італії нині лікуються 59 322 людини, повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.
Днем раніше Коронавірус в Італії 21 травня 2020 року: за добу виявили понад 600 нових випадків
Станом на 22 травня, в Італії виявили 28 658 випадків коронавірусу, 59 322 з яких залишаються активними.
595 людей перебувають в реанімаціях, що приблизно на тисячу менше, ніж на початку місяця. Ще 1 травня це число становило 1 578.
Загалом в італійських лікарнях перебуває 8 957 людей, інші лікуються вдома на самоізоляції.
Внаслідок ускладнень через COVID-19 від учора померло ще 130 людей. Тепер загальна кількість летальних випадків в країні становить 32 616.
За минулу добу інфекцію не виявили у 2 160 пацієнтів. Це означає, що загалом 136 720 людей вже одужали.
Найбільші осередки коронавірусу в Італії станом на 22 травня:
- Ломбардія – 25,933;
- П'ємонт – 8 452;
- Емілія-Романья – 4 730.