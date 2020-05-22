Коронавірус в Італії 22 травня 2020 року: в реанімаціях понад 500 пацієнтів

Станом на 22 травня в Італії зафіксували 652 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Осередком COVID-19 в країні залишається Ломбардія.

Від коронавірусу в Італії нині лікуються 59 322 людини, повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

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Станом на 22 травня, в Італії виявили 28 658 випадків коронавірусу, 59 322 з яких залишаються активними.

595 людей перебувають в реанімаціях, що приблизно на тисячу менше, ніж на початку місяця. Ще 1 травня це число становило 1 578.

Загалом в італійських лікарнях перебуває 8 957 людей, інші лікуються вдома на самоізоляції.

Внаслідок ускладнень через COVID-19 від учора померло ще 130 людей. Тепер загальна кількість летальних випадків в країні становить 32 616.

За минулу добу інфекцію не виявили у 2 160 пацієнтів. Це означає, що загалом 136 720 людей вже одужали.

Найбільші осередки коронавірусу в Італії станом на 22 травня: