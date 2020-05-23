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Коронавірус в Італії 23 травня 2020 року: кількість хворих активно зменшується

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Коронавірус Італія 23 травня 2020 – новини, статистика Італії
Коронавірус в Італії / gazeta.ru

Станом на 23 травня в Італії зафіксували 669 нових випадків коронавірусу. Разом з тим загальна кількість хворих за добу зменшилася на 1 тисячу 570 осіб.

Станом на 23 травня в Італії на коронавірус захворіли 229 тисяч 327 людей, повідомляє Департамент цивільного захисту країни.

До слова Коронавірус в Італії 22 травня 2020 року

Загалом за увесь час пандемії 138 тисяч 840 хворих змогли перехворіти коронавірусом та одужати. Нині активні ще 57 тисяч 752 випадки хвороби.

Через коронавірус загалом померли вже 32 тисячі 375 людей. Це третій показник у світі після США та Великої Британії. за останню добу померли 119 людей.

Найбільші осередки коронавірусу в Італії станом на 23 травня:

  • Ломбардія – 25 тисяч 630 нині хворих;
  • П'ємонт – 8 тисяч 25;
  • Емілія-Романья – 4 тисячі 570.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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