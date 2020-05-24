24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Коронавірус в Італії 24 травня 2020 року: країна на шостому місці за кількістю хворих

-
Коронавірус Італія 24 травня 2020 – статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії / vita.it

Станом на 24 травня в Італії зафіксували 531 новий випадок коронавірусу. Загалом від недуги одужали 140 479 хворих.

Станом на 24 травня в Італії на коронавірус захворіли 229 858 людей, повідомляє Департамент цивільного захисту країни.

Також на тему Коронавірус в Італії 23 травня 2020 року

Загалом за увесь час пандемії 140 479 хворих змогли перехворіти на коронавірус та одужати. Нині активні ще 56 594 випадки хвороби.

Через коронавірус загалом померли вже 32 785 людей. Це третій показник у світі після США та Великої Британії. Водночас за останню добу від недуги померли 50 людей.

Найбільші осередки коронавірусу в Італії станом на 24 травня:

  • Ломбардія – 25 614 нині хворих;
  • П'ємонт – 7 703;
  • Емілія-Романья – 4 477.

Більше про те, коли закінчиться пандемія COVID-19 – читайте за посиланням.

Автор: Северин Трач
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна