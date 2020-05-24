Коронавірус в Італії 24 травня 2020 року: країна на шостому місці за кількістю хворих

Станом на 24 травня в Італії зафіксували 531 новий випадок коронавірусу. Загалом від недуги одужали 140 479 хворих.

Станом на 24 травня в Італії на коронавірус захворіли 229 858 людей, повідомляє Департамент цивільного захисту країни.

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Загалом за увесь час пандемії 140 479 хворих змогли перехворіти на коронавірус та одужати. Нині активні ще 56 594 випадки хвороби.

Через коронавірус загалом померли вже 32 785 людей. Це третій показник у світі після США та Великої Британії. Водночас за останню добу від недуги померли 50 людей.

Найбільші осередки коронавірусу в Італії станом на 24 травня:

Ломбардія – 25 614 нині хворих;

П'ємонт – 7 703;

Емілія-Романья – 4 477.

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