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Коронавірус в Італії 8 травня 2020 року: померли понад 30 тисяч людей

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Коронавірус Італія – статистика 8 травня 2020, новини Італії
Коронавірус в Італії / 5.ua

Станом на 8 травня в Італії продовжує знижуватись кількість нових летальних випадків. Попри це загальне число смертей досягло позначки 30 тисяч, що є одним з найвищих показників смертності серед країн Європейського Союзу.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту.

Також на тему: Коронавірус в Італії 7 травня 2020 року

Нові випадки інфікування коронавірусом в Італії

За минулу добу померли 243 пацієнти з COVID-19, днем раніше зафіксували 274 летальні випадки.

За добу зафіксували 1327 нових випадків коронавірусу, цей показник дещо знизився у порівнянні з вчорашнім днем.

Загальна кількість хворих на COVID-19

З початку пандемії в Італії коронавірусом інфікувалися 217 185 осіб, з них понад 99 тисяч осіб вже одужали.

Італія на третьому місці у світі за кількістю померлих від COVID-19. Її випереджають США і Велика Британія.

Головне про коронавірус в Італії

  • Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;
  • В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
  • В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
  • На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю.
  • З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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