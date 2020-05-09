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Коронавірус в Італії 9 травня 2020 року: одужали вже понад 100 тисяч людей

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Коронавірус Італія 9 травня 2020 – статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії / belsat.eu

Станом на 9 травня в Італії підтвердили вже 218 тисяч 268 випадків захворювання на коронавірус. Внаслідок захворювання помер ледь не кожен сьомий – 30 тисяч 395 людей. Втім 103 тисячі 31 людина вже одужала.

Актуальні дані опубліковані на Worldometers.info.

Також на тему: Коронавірус в Італії 8 травня 2020 року

За останню добу в Італії підтвердили 1 тисячу 83 нові випадки. Це найнижчий показник за майже 2 місяці – від 10 березня, коли зафіксували 977 нових випадків.

Крім того, за останню добу в Італії померли 194 людини. 9 травня це найвищий показник у світі після США, Великої Британії та Мексики.

Смертність від коронавірусу в Італії досі вражає. Там померли майже 14% усіх, у кого підтвердили коронавірус. При цьому середня смертність у світі не перевищує 4%.

Головне про коронавірус в Італії

  • Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;
  • В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
  • В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
  • На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю.
  • З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.​

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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