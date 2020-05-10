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Коронавірус в Італії 10 травня 2020 року: кількість нових хворих впала до рівня початку березня

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Коронавірус в Італії – 10 травня 2020 статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії / buro247.ru

За останню добу в Італії від коронавірусу померли 165 людей. Це значно менше, ніж було напередодні (194). Загалом тут зареєстрували 802 нових випадки COVID-19, з них 282 – у Ломбардії. До прикладу, 9 травня повідомляли про 1 083 нових хворих, з яких 502 особи – жителі Ломбардії.

Востаннє такі показники смертності та нових випадків інфікування упродовж доби фіксували 2 місяці тому – на початку – в середині березня, коли епідемія тільки набирала сили. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

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Натомість за останні 24 години вдалося одужати 2 155 пацієнтам. Загальна кількість "активних" хворих, які зараз мають позитивний результат тесту, зменшилася ще на 1518 осіб – до 83 324.

У лікарнях наразі залишаються 13 618 хворих на коронавірус, з них 1027 – у відділеннях інтенсивної терапії (останніх – на 7 людей менше, ніж напередодні).

За даними Університету Джонса Гопкінса, загалом від початку епідемії на коронавірус у Італії захворіли 219 070 осіб, померли – 30 560 людей. А одужали 105 186 італійців.

Зверніть увагу Коронавірус в Італії 9 травня 2020 року: одужали вже понад 100 тисяч людей

Головне про коронавірус в Італії

  • Італія посідає четверте місце у світі за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США, Іспанії та Великій Британії. 
  • За числом смертей Італія перебуває на 3 місці. Випереджають її Велика Британія та США. 
  • В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
  • В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
  • На території Італії COVID-19 діагностували щонайменше 121 українцю. Четверо з них померли. 
  • З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.​

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Інфекція Лікування Жертви Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я
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