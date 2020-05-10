Коронавірус в Італії 10 травня 2020 року: кількість нових хворих впала до рівня початку березня
За останню добу в Італії від коронавірусу померли 165 людей. Це значно менше, ніж було напередодні (194). Загалом тут зареєстрували 802 нових випадки COVID-19, з них 282 – у Ломбардії. До прикладу, 9 травня повідомляли про 1 083 нових хворих, з яких 502 особи – жителі Ломбардії.
Востаннє такі показники смертності та нових випадків інфікування упродовж доби фіксували 2 місяці тому – на початку – в середині березня, коли епідемія тільки набирала сили. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.
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Натомість за останні 24 години вдалося одужати 2 155 пацієнтам. Загальна кількість "активних" хворих, які зараз мають позитивний результат тесту, зменшилася ще на 1518 осіб – до 83 324.
У лікарнях наразі залишаються 13 618 хворих на коронавірус, з них 1027 – у відділеннях інтенсивної терапії (останніх – на 7 людей менше, ніж напередодні).
За даними Університету Джонса Гопкінса, загалом від початку епідемії на коронавірус у Італії захворіли 219 070 осіб, померли – 30 560 людей. А одужали 105 186 італійців.
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Головне про коронавірус в Італії
- Італія посідає четверте місце у світі за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США, Іспанії та Великій Британії.
- За числом смертей Італія перебуває на 3 місці. Випереджають її Велика Британія та США.
- В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
- В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
- На території Італії COVID-19 діагностували щонайменше 121 українцю. Четверо з них померли.
- З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.
Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу