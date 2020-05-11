Коронавірус в Італії 11 травня 2020 року: кількість нових хворих найнижча від 4 березня

Станом на 11 травня в Італії зареєстрували 219 814 випадків зараження коронавірусом. За останню добу зафіксували 744 нових хворих – це найнижчий показник від 4 березня.

Про ситуацію з коронавірусом в країні повідомляє Агентство цивільного захисту Італії.

Днем раніше Коронавірус в Італії 10 травня 2020 року: кількість нових хворих впала до рівня початку березня

Натомість добова смертність через коронавірус в Італії знову зросла. За останню добу від коронавірусу померли 179 людей. Це більше, ніж 10 травня, коли впродовж дня зареєстрували 165 летальних випадків.

Загалом, з 219 814 зафіксованих хворих, – 30 739 пацієнтів померли. Але є і хороші новини, адже майже половина хворих одужала – 106 587 людей подолали хворобу.

82 488 людей ще лікуються від хвороби, 30 411 з яких у Ломбардії. Від загальної кількості активних випадків, 13 539 пацієнтів госпіталізовано, а решта 67 950 (82%) мають легку форму хвороби або безсимптомні.

У понеділок в реанімації перебувають 999 пацієнтів, що на 28 нижче, ніж у неділю. Агентство також повідомило, що у неділю на наявність коронавірусу протестували 1, 702 мільйони людей.

Головне про коронавірус в Італії

Італія посідає п'яте місце у світі за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували у США, Іспанії, Великій Британії та Росії.

За числом смертей Італія перебуває на 3 місці. Випереджають її Велика Британія та США.

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували щонайменше 121 українцю. Четверо з них померли.

З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.​

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