Коронавірус в Італії 13 травня 2020 року: за минулу добу кількість хворих зменшилася

Станом на 13 травня в Італії зафіксували 888 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Днем раніше ця кількість перевищувала 1400.

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

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На жаль, за останню добу в Італії зафіксували про 195 летальних випадків, днем раніше померло 172 людини. Загальна кількість жертв коронавірусу в країні – 31 106.

З такими показниками Італія займає друге місце в Європі за кількістю смертей.

Кількість підтверджених випадків у порівнянні з двома днями раніше зменшилася. 13 травня повідомили про 888 нових хворих. Загальна кількість людей, які заразилися коронавірусом, – 222 104.

З позитивних новин – 112 541 пацієнт успішно перехворів коронавірусну інфекцію і видужав.

Коротко про коронавірус в Італії

За кількістю зареєстрованих випадків зараження, Італія на 5 місці після США, Іспанії, Росії та Великої Британії.

Після США та Британії, за рівнем летальності через хворобу Італія займає 3 місце.

Відомо, що у більш ніж 20 тисяч італійських медпрацівників виявили коронавірус.

Через COVID-19 Італія втратила щонайменше 150 лікарів.

Коронавірус не оминув і українських заробітчан. На території країни коронавірус діагностували 121 українцю. Четверо з них померли, а двоє одужали.

4 травня в Італії розпочалась друга фаза послаблення карантинних обмежень. Нині дозволено працювати малим підприємства й зустрічатися з рідними в межах регіону.​

Якщо ситуація не погіршиться, з 18 травня місцева влада планує дозволити відкритись ресторанам, барам, перукарням та салонам краси.

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