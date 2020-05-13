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Коронавірус в Італії 13 травня 2020 року: за минулу добу кількість хворих зменшилася

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Коронавірус в Італії 13 травня 2020 – статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії / glavred.info

Станом на 13 травня в Італії зафіксували 888 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Днем раніше ця кількість перевищувала 1400.

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

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На жаль, за останню добу в Італії зафіксували про 195 летальних випадків, днем раніше померло 172 людини. Загальна кількість жертв коронавірусу в країні – 31 106.

З такими показниками Італія займає друге місце в Європі за кількістю смертей. 

Кількість підтверджених випадків у порівнянні з двома днями раніше зменшилася. 13 травня повідомили про 888 нових хворих. Загальна кількість людей, які заразилися коронавірусом, – 222 104.

З позитивних новин – 112 541 пацієнт успішно перехворів коронавірусну інфекцію і видужав. 

Коротко про коронавірус в Італії

  • За кількістю зареєстрованих випадків зараження, Італія на 5 місці після США, Іспанії, Росії та Великої Британії.
  • Після США та Британії, за рівнем летальності через хворобу Італія займає 3 місце.
  • Відомо, що у більш ніж 20 тисяч італійських медпрацівників виявили коронавірус.
  • Через COVID-19 Італія втратила щонайменше 150 лікарів.
  • Коронавірус не оминув і українських заробітчан. На території країни коронавірус діагностували 121 українцю. Четверо з них померли, а двоє одужали.
  • 4 травня в Італії розпочалась друга фаза послаблення карантинних обмежень. Нині дозволено працювати малим підприємства й зустрічатися з рідними в межах регіону.​
  • Якщо ситуація не погіршиться, з 18 травня місцева влада планує дозволити відкритись ресторанам, барам, перукарням та салонам краси.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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