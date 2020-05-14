24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Коронавірус в Італії 14 травня 2020 року: добова смертність через хворобу в країні знову зросла

- Читать новость на русском
Коронавірус в Італії 14 травня 2020 – статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії / glavred.info

За минулу добу в Італії померли 262 людини. Це найбільший показник за останній тиждень, а від 10 травня добова кількість летальних випадків в країні не досягала 200.

За останню добу в Італії виявили 992 нових випадки зараження, повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

Днем раніше Коронавірус в Італії 13 травня 2020 року: за минулу добу кількість хворих зменшилася

Відтак, станом на 14 травня в Італії зареєстрували 223 096 хворих на коронавірус, 76 440 з яких активні. З них 855 перебувають в реанімації, що на 38 пацієнтів менше, ніж учора.

84% пацієнтів перебувають на самоізоляції з легкими симптомами або взагалі не мають ніяких ознак хвороби.

За минулу добу одужали 2 747 людей, внаслідок чого загальна кількість тих, що подолали хворобу – 31 368.

За увесь час від хвороби померли 31 368 людей

У департаменті зазначили, що більшість активних хворих перебувають в Ломбардії, де нині лікуються 29 956 пацієнтів. 

Коронавірус в Італії: основне

  • Італія на 5 місці за загальною кількістю хворих на коронавірус, перед нею лише: США, Іспанія, Росія та Велика Британія.
  • Італія на третьому місці у світі за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США та Британії.
  • Коронавірус підтвердили у більш ніж 20 тисяч італійських медпрацівників.
  • Внаслідок COVID-19 загинули щонайменше 150 лікарів Італії.
  • В Італії коронавірусом заразився 121 українець. Двоє з них вже одужали, але чотирьох врятувати не вдалося. 
  • 4 травня в Італії розпочалась друга фаза послаблення карантинних обмежень. Нині дозволено працювати малим підприємства й зустрічатися з рідними в межах регіону.​
  • Якщо ситуація не погіршиться, з 18 травня місцева влада планує дозволити відкритись ресторанам, барам, перукарням та салонам краси.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Жертви Статистика Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза