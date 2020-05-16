Коронавірус в Італії 16 травня 2020 року: померли найменше людей за понад 2 місяці

Станом на 16 травня в Італії зафіксували 224 тисячі 760 випадків коронавірусу. За добу в Італії померли 153 людей, що є рекордно низьким показником ще з 9 березня, коли за добу померли 97 людей.

Про нові випадки зараження в країні повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

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За останню добу 16 травня в Італії підтвердили 875 нових випадків зараження. Цей показник також є значно нижчим, ніж у попередні понад 2 місяці, але вищий за показник 15 травня – 789 випадків.

Загальна кількість жертв в Італії тепер становить 31 тисячу 763 людей. Натомість одужали від коронавірусу вже 122 тисячі 810 людей.

Разом з тим в Італії на коронавірус вже протестували 2 мільйони 944 тисячі людей. Це майже 5% громадян держави або кожен двадцятий.

Коронавірус в Італії: основне

Італія на 5 місці за загальною кількістю хворих на коронавірус, перед нею лише: США, Іспанія, Росія та Велика Британія.

Італія на третьому місці у світі за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США та Британії.

Коронавірус підтвердили у більш ніж 20 тисяч італійських медпрацівників.

Внаслідок COVID-19 загинули щонайменше 150 лікарів Італії.

В Італії коронавірусом заразився 121 українець. Двоє з них вже одужали, але чотирьох врятувати не вдалося.

4 травня в Італії розпочалась друга фаза послаблення карантинних обмежень. Нині дозволено працювати малим підприємства й зустрічатися з рідними в межах регіону.​

Якщо ситуація не погіршиться, з 18 травня місцева влада планує дозволити відкритись ресторанам, барам, перукарням та салонам краси.

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