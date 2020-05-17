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Коронавірус в Італії 17 травня 2020 року: число нових інфікувань знову зростає

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Коронавірус Італія – 17 травня 2020 новини, статистика Італії
Коронавірус в Італії / glavred.info

Станом на 17 травня в Італії зафіксували знизився добовий показник смертності внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Разом з тим, число нових випадків інфікування знову зросло.

Так, за минулу добу в Італії виявили 875 нових випадків захворювання на COVID-19, тоді як напередодні було 789 – певне зниження кількості нових інфікувань. Такі дані опублікував Департамент цивільного захисту Італії.

Також на тему: Коронавірус в Італії 16 травня 2020 року

Яка ситуація в Італії сьогодні

Кількість смертей від коронавірусу дещо менша, ніж фіксували у піковий період епідемії. За останню добу померли 153 пацієнтів. Таким чином загальна кількість померлих з початку епідемії зросла до 31 763.

Станом на 17 травня 10 400 осіб залишаються у лікарнях із симптомами коронавірусу, із них 775 – у відділеннях інтенсивної терапії з важким перебігом хвороби.

На щастя, число людей, яким вдалося побороти недугу високе – 2605 інфікованих одужали за останні 24 години.

Загалом від початку пандемії в Італії від коронавірусу вилікувались понад 122 810 тисяч людей. 

Коротко про протидію коронавірусу в Італії

  • Італія входить в п'ятірку лідерів за кількісним показником інфікованих SARS-CoV-2.
  • Країна зазнала значних жертв через коронавірус, більше лише у США та Британії.
  • На COVID-19 захворіли понад 20 тисяч італійських медпрацівників, а померли щонайменше 150 лікарів Італії.
  • 4 травня в Італії стартувала друга фаза послаблення карантинних обмежень. 
  • Якщо ситуація не погіршиться, з 18 травня місцева влада планує дозволити відкритись ресторанам, барам, перукарням та салонам краси.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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