Коронавірус в Італії 17 травня 2020 року: число нових інфікувань знову зростає

Станом на 17 травня в Італії зафіксували знизився добовий показник смертності внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Разом з тим, число нових випадків інфікування знову зросло.

Так, за минулу добу в Італії виявили 875 нових випадків захворювання на COVID-19, тоді як напередодні було 789 – певне зниження кількості нових інфікувань. Такі дані опублікував Департамент цивільного захисту Італії.

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Яка ситуація в Італії сьогодні

Кількість смертей від коронавірусу дещо менша, ніж фіксували у піковий період епідемії. За останню добу померли 153 пацієнтів. Таким чином загальна кількість померлих з початку епідемії зросла до 31 763.

Станом на 17 травня 10 400 осіб залишаються у лікарнях із симптомами коронавірусу, із них 775 – у відділеннях інтенсивної терапії з важким перебігом хвороби.

На щастя, число людей, яким вдалося побороти недугу високе – 2605 інфікованих одужали за останні 24 години.

Загалом від початку пандемії в Італії від коронавірусу вилікувались понад 122 810 тисяч людей.

Коротко про протидію коронавірусу в Італії

Італія входить в п'ятірку лідерів за кількісним показником інфікованих SARS-CoV-2.

Країна зазнала значних жертв через коронавірус, більше лише у США та Британії.

На COVID-19 захворіли понад 20 тисяч італійських медпрацівників, а померли щонайменше 150 лікарів Італії.

4 травня в Італії стартувала друга фаза послаблення карантинних обмежень.

Якщо ситуація не погіршиться, з 18 травня місцева влада планує дозволити відкритись ресторанам, барам, перукарням та салонам краси.

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