Коронавірус в Італії 18 травня 2020 року: найменша кількість жертв від початку карантин

За минулу добу в Італії зафіксували рекордно низький показник летальних випадків від ускладнень коронавірусу – померли 99 людей. Загальне число жертв COVID-19 перевищило 32 тисячі, сягнувши 32 007.

Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

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Востаннє число померлих менше сотні було лише 9 березня, тоді померли 97 хворих.

Чи зменшується кількість нових хворих в Італії

Кількість людей, які інфікуються коронавірусною хворобою стабільно зменшується. Минулої доби інфекцію виявили у 451 людини, у неділю зафіксували 675 нових випадків.

Всього в Італії з початку епідемії підтвердили 225 886 випадків коронавірусу.

Скільки італійців змогли побороти недугу

За добу видужали 2150 людей. Всього з лікарень вже виписали 127 326 хворих.

Важливо! Наразі в Італії щонайменше 66 553 активних випадків коронавірусу.

Що треба знати про поширення коронавірусу в Італії

Італія вийшла з п'ятірки лідерів за кількісним показником інфікованих SARS-CoV-2. Попри те, що донедавна була епіцентром поширення інфекції в Європі.

Країна зазнала значних втрат через коронавірус, померли понад 32 тисячі людей, більше лише у США та Британії.

COVID-19 виявили у понад 20 тисяч італійських медпрацівників.

З 18 травня в Італії стартувала друга фаза послаблення карантину: запрацювали деякі заклади сфери послуг і більшість магазинів. Крім того, почали відкриватися церкви та собори.

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