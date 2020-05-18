24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Коронавірус в Італії 18 травня 2020 року: найменша кількість жертв від початку карантин

- Читать новость на русском
Коронавірус Італія – 18 травня 2020 новини, статистика Італії
Коронавірус в Італії / 5.ua

За минулу добу в Італії зафіксували рекордно низький показник летальних випадків від ускладнень коронавірусу – померли 99 людей. Загальне число жертв COVID-19 перевищило 32 тисячі, сягнувши 32 007.

Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Також на тему: Коронавірус в Італії 17 травня 2020 року: число нових інфікувань знову зростає

Востаннє число померлих менше сотні було лише 9 березня, тоді померли 97 хворих.

Чи зменшується кількість нових хворих в Італії

Кількість людей, які інфікуються коронавірусною хворобою стабільно зменшується. Минулої доби інфекцію виявили у 451 людини, у неділю зафіксували 675 нових випадків.

Всього в Італії з початку епідемії підтвердили 225 886 випадків коронавірусу.

Скільки італійців змогли побороти недугу

За добу видужали 2150 людей. Всього з лікарень вже виписали 127 326 хворих.

Важливо! Наразі в Італії щонайменше 66 553 активних випадків коронавірусу.

Що треба знати про поширення коронавірусу в Італії

  • Італія вийшла з п'ятірки лідерів за кількісним показником інфікованих SARS-CoV-2. Попри те, що донедавна була епіцентром поширення інфекції в Європі.
  • Країна зазнала значних втрат через коронавірус, померли понад 32 тисячі людей, більше лише у США та Британії.
  • COVID-19 виявили у понад 20 тисяч італійських медпрацівників.
  • З 18 травня в Італії стартувала друга фаза послаблення карантину: запрацювали деякі заклади сфери послуг і більшість магазинів. Крім того, почали відкриватися церкви та собори.

Актуально: Нові послаблення карантину в Італії: що цього разу відновило роботу в країні

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
сьогодні , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна